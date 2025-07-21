Средней жесткости

Зубная щетка Бетадент (Toothbrush Betadent)

2 препаратаНайти в аптеках
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Зубная щетка Betadent medium
Зубная щетка Betadent medium
№1
Betafarma
от 111,60 грн
в 15 аптеках
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Зубная щетка Betadent extra soft
Зубная щетка Betadent extra soft
№1
Betafarma
от 112,60 грн
в 13 аптеках
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Цены в Киев
от 111,60 грн
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Характеристики
Производитель
Betafarma
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства