Киев
О товаре
Цены
Средней жесткости
Зубная щетка Бетадент (Toothbrush Betadent)
2 препарата
Найти в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
Зубная щетка Betadent medium
№1
Betafarma
от
111,60
грн
в 15 аптеках
Найти в аптеках
Зубная щетка Betadent extra soft
№1
Betafarma
от
112,60
грн
в 13 аптеках
Найти в аптеках
Цены в
Киев
от
111,60
грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Betafarma
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
4.1.4.1.1. Мягкие
4.1.4.1.2. Средней жесткости
Найдите Зубная щетка Бетадент в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню