Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыБифас гель для интимной гигиены (Byphasse intimate hygiene gel) Бифас гель для интимной гигиены (Byphasse intimate hygiene gel) (562511) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 212,85 грн Без рецепта 1 шт от 212,85 грн 1 шт от 370,00 грн В наличии в 133 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 200 мл Косметические средства 4.3. Средства для интимной гигиены, лубриканты