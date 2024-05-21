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Био веган бальзам для губ (Bio Vegane lip balm) (562486) - инструкция по применению Косметические средства

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Био веган бальзам для губ (Bio Vegane lip balm)
Цена в городе Киев
от 139,00 грн
Без рецепта
1 шт от 139,00 грн
В наличии в 57 аптеках других городов
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Производитель
Объем
4.8 мл
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами