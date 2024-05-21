Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБио веган бальзам для губ (Bio Vegane lip balm) Био веган бальзам для губ (Bio Vegane lip balm) (562486) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 139,00 грн Без рецепта 1 шт от 139,00 грн В наличии в 57 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bio Vegane Cosmetics GmbH Объем 4.8 мл Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами