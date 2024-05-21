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Бифас бальзам для губ (Byphasse lip balm) (562485) - инструкция по применению Косметические средства

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Бифас бальзам для губ (Byphasse lip balm)
Цена в городе Киев
от 155,50 грн
Без рецепта
1 шт от 155,50 грн 1 шт от 155,82 грн 2 шт от 185,20 грн
В наличии в 129 аптеках
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Производитель
Вес
4.8 г
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами