Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБифас бальзам для губ (Byphasse lip balm) Бифас бальзам для губ (Byphasse lip balm) (562485) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 155,50 грн Без рецепта 1 шт от 155,50 грн 1 шт от 155,82 грн 2 шт от 185,20 грн В наличии в 129 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Вес 4.8 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами