Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик энергетический Кидснек (Energy bar Kid'Snack) Батончик энергетический Кидснек (Energy bar Kid'Snack) (562479) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Кондитерская фабрика Сладкий мир Вес 30 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия