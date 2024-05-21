Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеГуарем (Guarem) Гуарем (Guarem) (562477) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 808,99 грн Без рецепта 30 шт от 808,99 грн В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармако Форма выпуска Гранулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме