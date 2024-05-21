Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеГуарем (Guarem)

Гуарем (Guarem) (562477) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гуарем (Guarem)
Цена в городе Киев
от 808,99 грн
Без рецепта
30 шт от 808,99 грн
В наличии в 5 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме