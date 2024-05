фармакодинамика. Глимепирид — это вещество, имеющее гипогликемическую активность при пероральном применении и относящееся к группе производных сульфонилмочевины. Его можно применять при инсулинонезависимом сахарном диабете.

Воздействие глимепирида реализуется путем стимуляции высвобождения инсулина из β-клеток поджелудочной железы. Как и другие производные сульфонилмочевины, он повышает чувствительность β-клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме того, глимепирид, как и другие производные сульфонилмочевины, вероятно, оказывает выраженное внепанкреатическое действие.

Высвобождение инсулина. Сульфонилмочевина регулирует секрецию инсулина, закрывая АТФ-чувствительные калиевые каналы на β-клеточной мембране. Такое закрытие приводит к деполяризации клеточной мембраны, в результате чего открываются кальциевые каналы и в клетку входит большое количество кальция. Это стимулирует высвобождение инсулина путём экзоцитоза.

Глимепирид с высоким сродством присоединяется на мембране β-клеток к белку, связанному с АТФ-чувствительным калиевым каналом, но не в том месте, к которому обычно присоединяется сульфонилмочевина.

Внепанкреатическая активность. Внепанкреатическое действие заключается, в частности, в повышении чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшении захвата инсулина печенью.

Перенос глюкозы из крови в периферические мышечные и жировые ткани происходит через специальные транспортные белки, локализованные на клеточной мембране. Именно транспорт глюкозы в эти ткани является этапом, который лимитирует скорость усвоения глюкозы. Глимепирид очень быстро увеличивает количество активных переносчиков глюкозы на плазматической мембране мышечных и жировых клеток, стимулируя тем самым захват глюкозы.

Глимепирид повышает активность фосфолипазы С, специфической к гликозилфосфатидилинозитолу; с этим может быть связано усиление липогенеза и гликогенеза, наблюдаемое в изолированных жировых и мышечных клетках под действием данного лекарственного средства.

Глимепирид препятствует образованию глюкозы в печени, увеличивая внутриклеточную концентрацию фруктозо-2,6-дифосфата, который, со своей стороны, ингибирует глюконеогенез.

Метформин — бигуанид с гипогликемическим действием, проявляющимся в снижении в плазме крови как базального уровня глюкозы, так и ее уровня после еды. Метформин не провоцирует секрецию инсулина, потому не приводит к развитию гипогликемии.

Действие метформина заключается:

– в уменьшении выработки глюкозы печенью путем ингибирования глюконеогенеза и гликогенолиза;

– в мышцах — в увеличении чувствительности к инсулину, улучшении периферического захвата и утилизации глюкозы;

– в задержке абсорбции глюкозы в кишечнике.

Метформин стимулирует внутриклеточный синтез гликогена, воздействуя на гликогенсинтазу. Метформин увеличивает транспортную способность специфических мембранных переносчиков глюкозы (GLUT-1 и GLUT-4).

У людей независимо от уровня глюкозы в крови метформин влияет на метаболизм липидов. Это продемонстрировано при применении препарата в терапевтических дозах в ходе исследований: метформин снижает общий уровень ХС, ЛПНП и ТГ.

Фармакокинетика

Глимепирид

Абсорбция. Биодоступность глимепирида после приема внутрь является полной. Употребление пищи существенно не влияет на абсорбцию, лишь несколько снижается ее скорость. C max достигается через 2,5 ч после перорального применения (в среднем 0,3 мкг/мл после многократного приема препарата в суточной дозе 4 мг). Между дозой и C max и AUC существует линейная зависимость.

Распределение. Глимепирид имеет очень низкий объем распределения (приблизительно 8,8 л), который примерно равен объему распределения альбумина, имеет высокую степень связывания с белками крови (>99%) и низкий клиренс (приблизительно 48 мл/мин).

У животных глимепирид экскретируется в молоко. Глимепирид способен проникать через плаценту. Проникновение через ГЭБ незначительно.

Биотрансформация и элиминация. Средний Т ½ , который зависит от концентрации в сыворотке крови, при многократном приеме препарата составляет 5–8 ч. После получения высоких доз наблюдался несколько более длинный Т ½ .

После применения однократной дозы меченного радиоактивной меткой глимепирида 58% его выявлялось в моче, а 35% — в кале. В неизмененном состоянии вещество не попадает в мочу. С мочой и калом выводятся два метаболита, вероятнее всего продукты метаболизма в печени (основной фермент, обеспечивающий биотрансформацию, цитохром P2C9): гидроксипроизводное и карбоксипроизводное. После приема глимепирида внутрь терминальный Т ½ этих метаболитов составлял 3–6 ч и 5–6 ч соответственно.

Сравнение показало отсутствие существенных различий в фармакокинетике после однократного и многократного применения дозы, вариабельность результатов для одного индивидуума была очень низкой. Значительной кумуляции не наблюдалось.

Фармакокинетика была подобной у мужчин и женщин, а также у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста (от 65 лет). Для пациентов с низким клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к росту клиренса и уменьшению средней сывороточной концентрации глимепирида, причиной чего является, вероятнее всего, более быстрая его элиминация вследствие худшего связывания с белками. Выведение двух метаболитов почками уменьшалось. Дополнительного риска кумуляции у таких пациентов в целом не было.

У пяти пациентов, не имевших сахарного диабета, после оперативного вмешательства на желчных протоках фармакокинетика была похожа на таковую у здоровых добровольцев.

Метформин

Абсорбция. После перорального применения метформина время достижения C max (T max ) составляет 2,5 ч. Абсолютная биодоступность метформина при применении дозы 500 мг перорально у здоровых добровольцев составляет примерно 50–60%. После перорального применения неабсорбированная фракция, выявляемая в кале, составляла 20–30%.

Абсорбция метформина после перорального применения является насыщенной и неполной. Предполагается, что фармакокинетика абсорбции метформина носит линейный характер. При обычных дозах и схемах применения метформина равновесная плазменная концентрация достигается через 24–48 ч и обычно составляет не более 1 мкг/мл. В ходе исследований C max метформина в плазме крови не превышала 4 мкг/мл, даже при применении высоких доз. Употребление пищи уменьшает степень и увеличивает время абсорбции метформина. После приема дозы 850 мг совместно с пищей наблюдалось снижение C max в плазме крови на 40%, уменьшение AUC на 25% и удлинение T max на 35 мин. Клиническая значимость таких изменений неизвестна.

Распределение. Связывание с белками крови незначительное. Метформин распределяется в эритроцитах. C max в крови меньше, чем в плазме крови, и достигается примерно за такое же время. Эритроциты являются, вероятно, вторичным депо распределения. Среднее значение V d колеблется в пределах 63–276 л.

Биотрансформация и элиминация. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Каких-либо метаболитов у людей обнаружено не было.

Почечный клиренс метформина составляет 400 мл/мин, это свидетельствует о том, что метформин выводится путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После приема дозы лекарственного средства внутрь терминальный Т ½ составляет примерно 6,5 ч. Если функция почек ухудшена, почечный клиренс уменьшается пропорционально клиренсу креатинина, в результате чего Т ½ удлиняется, что приводит к повышению уровня метформина в плазме крови.