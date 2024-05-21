Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияДекаСтоп (DecaStop) ДекаСтоп (DecaStop) (562160) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Портавик Мед-Фарм Форма выпуска Таблетки для рассасывания Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания