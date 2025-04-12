Респиглюкан (Respiglucan)
Респиглюкан инструкция по применению
Состав
1 капсула 643 мг (mg) содержит: бета-1,3/1,6-D-глюкан — 300 мг (mg), что соответствует 240 мг (mg) чистого глюкана (80%), сухой экстракт корня пеларгонии очиточной (Pelargonium) sidoides) — 30 мг (mg), стандартизированный (4–25:1), витамин С — 50 мг (mg), глюконат цинка — 5 мг (mg), рутин — 50 мг (mg), инулин — 25 мг (mg) );
другие составляющие: стеарат магния — 3 мг (mg), микрокристаллическая целлюлоза — 60 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
бета-глюкан — природный полисахарид из пекарских дрожжей с 80% очисткой, который усваивается в кишечнике и, попадая в плазму крови, как возможный патоген поглощается клетками иммунной системы — макрофагами. После расщепления макрофаги переносят его частицы по лимфатической системе и активируют другие клетки иммунной системы. В результате врожденные и приобретенные реакции иммунного ответа на истинный патоген становятся более быстрыми и сильными.
Экстракт африканского растения пеларгонии очиточной1 (Pelargonium sidoides) содержит вещества, которые активируют иммунную систему, повышая уровень иммуноглобулинов, интерферонов, подавляя факторы воспаления — цитокины и интерлейкины, повышают скорость реакции клеток иммунной системы и таким образом уменьшают способность вирусов и бактерий проникать в организм.
Цинк обеспечивает комплексное влияние как на врожденный, так и приобретенный иммунитет за счет сохранения целостности стенок клеток эпидермиса, слизистой оболочки кишечника и дыхательных путей, стимуляции синтеза антимикробных белков клетками эпителия кишечника, активации клеток иммунной системы.
Витамин C обеспечивает комплексное влияние как на врожденный, так и приобретенный иммунитет за счет поддержки синтеза коллагена и заживления повреждений кожи и слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника, а также за счет поддержания активности клеток иммунной системы.
Рутин — это растительный пигмент (флавоноид), способный контролировать факторы воспаления, инактивировать химически агрессивные свободные радикалы и улучшать кровоснабжение, в частности в микрососудах.
Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания с целью общего укрепления организма (особенно в период сезонных вирусных инфекций, ОРВИ) и предупреждения развития воспалительных процессов, для нормализации функций иммунной системы при острых и хронических инфекционных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, в частности, таких как ларингофарингит, бронхит, пневмония.
Употреблять 1–2 капсулы в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Не употреблять в качестве замены полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое количество в сутки.
Противопоказания
не употреблять при повышенной чувствительности к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом. Не употреблять детям.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.