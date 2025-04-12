бета-глюкан — природный полисахарид из пекарских дрожжей с 80% очисткой, который усваивается в кишечнике и, попадая в плазму крови, как возможный патоген поглощается клетками иммунной системы — макрофагами. После расщепления макрофаги переносят его частицы по лимфатической системе и активируют другие клетки иммунной системы. В результате врожденные и приобретенные реакции иммунного ответа на истинный патоген становятся более быстрыми и сильными.

Экстракт африканского растения пеларгонии очиточной1 (Pelargonium sidoides) содержит вещества, которые активируют иммунную систему, повышая уровень иммуноглобулинов, интерферонов, подавляя факторы воспаления — цитокины и интерлейкины, повышают скорость реакции клеток иммунной системы и таким образом уменьшают способность вирусов и бактерий проникать в организм.

Цинк обеспечивает комплексное влияние как на врожденный, так и приобретенный иммунитет за счет сохранения целостности стенок клеток эпидермиса, слизистой оболочки кишечника и дыхательных путей, стимуляции синтеза антимикробных белков клетками эпителия кишечника, активации клеток иммунной системы.

Витамин C обеспечивает комплексное влияние как на врожденный, так и приобретенный иммунитет за счет поддержки синтеза коллагена и заживления повреждений кожи и слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника, а также за счет поддержания активности клеток иммунной системы.

Рутин — это растительный пигмент (флавоноид), способный контролировать факторы воспаления, инактивировать химически агрессивные свободные радикалы и улучшать кровоснабжение, в частности в микрососудах.

Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.