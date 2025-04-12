Ревмолитин (Rheumolitine)
Ревмолитин инструкция по применению
Состав
1 капсула 897,5 мг (mg) содержит: глюкозамина гидрохлорид — 350 мг (mg), хондроитина сульфат натрия — 275 мг (mg), смесь масел авокадо и сои неомыляемых соединений — 82,5 мг (mg), стандартизированных по содержанию 30% фитостероидов, диацереин — 10 мг (mg), инулин — 5 мг (mg);
другие составляющие: стеарат магния — 5 мг (mg), микрокристаллическая целлюлоза — 50 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
глюкозамин и хондроитин — это природные аминосахариды, источник структурных компонентов хряща сустава и внутрисуставной жидкости, смягчающих физическое воздействие на сустав при движении тела. Поддерживают подвижность сустава за счет угнетения факторов воспаления и боли, инактивации свободных радикалов, разрушающих хрящ, и поддержки восстановления поврежденной хрящевой ткани.
Неомыляемые соединения авокадо/сои — это натуральный растительный экстракт, содержащий фитостеролы, которые поддерживают подвижность сустава без боли за счет блокады факторов воспаления и боли, поддержания кровоснабжения сустава, содействия восстановлению поврежденного хряща сустава.
Диацереин — органическое соединение, поддерживающее подвижность сустава без боли за счет блокады факторов воспаления и боли и поддержки восстановления поврежденного суставного хряща.
Инулин — пищевое волокно, которое физиологически увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для уменьшения приступов боли, выраженности воспалительного процесса и дегенеративных изменений хрящевой ткани суставов, а также улучшения подвижности при ревматоидных и воспалительных заболеваниях суставов, травмах, после хирургических операций на суставах, при остеоартрозе, аутоиммунных заболеваниях суставов, возрастных изменениях опорно-двигательного аппарата.
Употреблять 3–4 капсулы в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое количество в сутки.
Противопоказания
не употреблять при повышенной чувствительности к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом. Не употреблять детям.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.