в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для уменьшения приступов боли, выраженности воспалительного процесса и дегенеративных изменений хрящевой ткани суставов, а также улучшения подвижности при ревматоидных и воспалительных заболеваниях суставов, травмах, после хирургических операций на суставах, при остеоартрозе, аутоиммунных заболеваниях суставов, возрастных изменениях опорно-двигательного аппарата.

Употреблять 3–4 капсулы в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое количество в сутки.