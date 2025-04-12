Нейроплацид (Neuroplacid)
Нейроплацид инструкция по применению
Состав
1 капсула 713,25 мг (mg) содержит: альфа-липоевая кислота — 150 мг (mg), бенфотиамин (производное витамина В1) — 150 мг (mg), метилкобаламин (производное витамина В12) — 0,75 мг (mg), L-метилфолат — 1,5 мг (mg), рутин — 75 мг (mg), смесь масел авокадо и сои неомыляемых соединений — 165 мг (mg), стандартизированных по содержанию 30% фитостероидов, диацереин — 25 мг (mg), инулин — 20 мг (mg);
другие составляющие: стеарат магния — 6 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
альфа-липоевая кислота — это природное вещество, которое в нервной ткани, выполняя свои биохимические функции, инактивирует свободные радикалы, повреждающие нервную ткань, поддерживает кровоснабжение нервной ткани и блокирует факторы боли и воспаления.
Бенфотиамин — активное производное витамина В1, хорошо проникающее в мышцы, нервную ткань, головной мозг, почки и блокирующее факторы боли и воспаления, нормализует обмен углеводов, инактивируя химически агрессивные свободные радикалы, поддерживает восстановление поврежденных нервных волокон.
Метилкобаламин — активная форма витамина B12, которая поддерживает синтез «нейромедиаторов счастья» — дофамина и серотонина, инактивирует химически агрессивные свободные радикалы и предотвращает развитие боли за счет восстановления оболочки нервных волокон.
L-метилфолат — естественная активная форма витамина В9, поддерживающая функции витамина В12, а также продукцию «гормона счастья» серотонина на фоне генетических или биохимических нарушений.
Неомыляемые соединения авокадо/сои — это натуральный растительный экстракт, содержащий фитостеролы, которые поддерживают подвижность без боли за счет блокады факторов воспаления и боли, поддержки кровоснабжения тканей, а также восстановления поврежденных тканей.
Диацереин — органическое соединение, которое поддерживает подвижность без боли за счет блокады факторов воспаления и боли, а также поддержки восстановления поврежденных тканей.
Рутин — это органическое вещество группы витамина Р, способствующее поддержанию эластичности капилляров, снижению проницаемости сосудов и нормализации микроциркуляции крови в тканях.
Инулин — пищевое волокно, которое физиологически увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для уменьшения приступов боли, выраженности воспалительного процесса и дегенеративных изменений нервной ткани, а также улучшения подвижности при нейропатии и полинейропатии, зажатии нервных окончаний (люмбаго, ишиас), миозитах, травмах.
Употреблять 1–2 капсулы в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое количество в сутки.
Противопоказания
не употреблять при повышенной чувствительности к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом. Не употреблять детям.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.