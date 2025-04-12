альфа-липоевая кислота — это природное вещество, которое в нервной ткани, выполняя свои биохимические функции, инактивирует свободные радикалы, повреждающие нервную ткань, поддерживает кровоснабжение нервной ткани и блокирует факторы боли и воспаления.

Бенфотиамин — активное производное витамина В 1 , хорошо проникающее в мышцы, нервную ткань, головной мозг, почки и блокирующее факторы боли и воспаления, нормализует обмен углеводов, инактивируя химически агрессивные свободные радикалы, поддерживает восстановление поврежденных нервных волокон.

Метилкобаламин — активная форма витамина B 12 , которая поддерживает синтез «нейромедиаторов счастья» — дофамина и серотонина, инактивирует химически агрессивные свободные радикалы и предотвращает развитие боли за счет восстановления оболочки нервных волокон.

L-метилфолат — естественная активная форма витамина В 9 , поддерживающая функции витамина В 12 , а также продукцию «гормона счастья» серотонина на фоне генетических или биохимических нарушений.

Неомыляемые соединения авокадо/сои — это натуральный растительный экстракт, содержащий фитостеролы, которые поддерживают подвижность без боли за счет блокады факторов воспаления и боли, поддержки кровоснабжения тканей, а также восстановления поврежденных тканей.

Диацереин — органическое соединение, которое поддерживает подвижность без боли за счет блокады факторов воспаления и боли, а также поддержки восстановления поврежденных тканей.

Рутин — это органическое вещество группы витамина Р, способствующее поддержанию эластичности капилляров, снижению проницаемости сосудов и нормализации микроциркуляции крови в тканях.

Инулин — пищевое волокно, которое физиологически увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.