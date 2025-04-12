Нейромагнил (Neuromagnil)
Нейромагнил инструкция по применению
Состав
1 капсула 903,85 мг (mg) содержит: цитрат магния — 700 мг (mg), что соответствует 105 мг (mg) элементарного магния, тиамина мононитрат (витамин В1) — 1,65 мг (mg), рибофлавин (витамин В2) — 2,1 мг (mg), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) — 2,1 мг (mg), цианокобаламин (витамин В12) — 0,0038 мг (mg), L-метилфолат — 2 мг (mg ), теакрин — 6 мг (mg), инулин — 25 мг (mg);
другие составляющие: стеарат магния — 5 мг (mg), микрокристаллическая целлюлоза — 40 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
цитрат магния — органическая соль магния с высокой биодоступностью для обеспечения потребностей нервной системы в магнии. Магний играет ключевую роль в синтезе и активности нейромедиаторов головного мозга, регулирующих активность нервной системы, сон, эмоциональное состояние. Также магний регулирует сокращение мышц, предотвращая развитие судорог.
Витамины В1, В2, В6, В9, В12 выполняют очень важные функции по регулированию работы нервной системы: поддерживают баланс нейромедиаторов, активируют и тормозят нервную систему, регулируя обмен кальция, поддерживают тонус мышц и предотвращают развитие судорог, блокируют факторы боли и воспаления, поддерживают регенерацию поврежденных нервных волокон.
L-метилфолат — естественная активная форма витамина В9, которая поддерживает выработку «гормона счастья» серотонина на фоне генетических или биохимических нарушений, а также предотвращает образование химически агрессивных свободных радикалов, повреждающих нервную систему.
Теакрин — природный компонент зеленого чая, который по структуре похож на нуклеозид аденозин, стимулирующий торможение нервной системы в конце дня и активацию центра сна в головном мозге. В малых количествах теакрин увеличивает активность аденозина и способствует торможению нервной системы.
Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для предотвращения дефицита магния, фолатов, витаминов группы В и связанных с этим раздражительности, эмоциональной лабильности, снижения работоспособности, судорог на фоне хронического стресса, переутомления, скудного и однообразного питания, курения, употребления алкоголя, при продолжительном приеме слабительных средств, контрацептивов, диуретиков, при сахарном диабете.
Употреблять 1–2 капсулы в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды.
Перед употреблением рекомендуется консультация у врача.
Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое количество в сутки.
Противопоказания
не употреблять при повышенной чувствительности к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Не употреблять детям.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.