цитрат магния — органическая соль магния с высокой биодоступностью для обеспечения потребностей нервной системы в магнии. Магний играет ключевую роль в синтезе и активности нейромедиаторов головного мозга, регулирующих активность нервной системы, сон, эмоциональное состояние. Также магний регулирует сокращение мышц, предотвращая развитие судорог.

Витамины В 1 , В 2 , В 6 , В 9 , В 12 выполняют очень важные функции по регулированию работы нервной системы: поддерживают баланс нейромедиаторов, активируют и тормозят нервную систему, регулируя обмен кальция, поддерживают тонус мышц и предотвращают развитие судорог, блокируют факторы боли и воспаления, поддерживают регенерацию поврежденных нервных волокон.

L-метилфолат — естественная активная форма витамина В 9 , которая поддерживает выработку «гормона счастья» серотонина на фоне генетических или биохимических нарушений, а также предотвращает образование химически агрессивных свободных радикалов, повреждающих нервную систему.

Теакрин — природный компонент зеленого чая, который по структуре похож на нуклеозид аденозин, стимулирующий торможение нервной системы в конце дня и активацию центра сна в головном мозге. В малых количествах теакрин увеличивает активность аденозина и способствует торможению нервной системы.

Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.