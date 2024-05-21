в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для улучшения засыпания и качества сна при стрессе, резком изменении привычного образа жизни, смене часовых поясов во время путешествий, при активном потреблении кофеина или наличии побочных действий на нервную систему принятых медикаментов, при возрастных изменениях.

Употреблять 1 капсулу в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется консультация у врача.

Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.