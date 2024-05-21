Дорминайс (Dorminice) (562000) - инструкция по применению Диетические добавки
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Дорминайс инструкция по применению
Характеристика
мелатонин — естественный регулятор циркадного ритма «бодрствование-сон», активирующий центр сна головного мозга.
L-глицин — природная аминокислота, которая в организме снижает активность нервной системы и защищает нейроны мозга при стрессе от токсического действия медиатора возбуждения глутамата.
Теакрин — природный компонент зеленого чая, который по структуре похож на нуклеозид аденозин, стимулирующий торможение нервной системы в конце дня и активацию центра сна головного мозга. В малых количествах теакрин повышает активность аденозина и стимулирует переход ко сну.
Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для улучшения засыпания и качества сна при стрессе, резком изменении привычного образа жизни, смене часовых поясов во время путешествий, при активном потреблении кофеина или наличии побочных действий на нервную систему принятых медикаментов, при возрастных изменениях.
Употреблять 1 капсулу в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется консультация у врача.
Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Противопоказания
не употреблять при повышенной чувствительности к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом. Не употреблять детям.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.