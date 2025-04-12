Мемолонгин (Memolongin)
Мемолонгин инструкция по применению
Состав
1 капсула 620 мг (mg) содержит: альфа-ГФХ (L-альфа-глицерилфосфорилхолин) — 100 мг (mg), ацетил-L-карнитина гидрохлорид — 150 мг (mg), сульбутиамин (липофильная форма витамина В1) — 63.3 мг (mg), сухой экстракт листьев гинкго билоба (Ginkgo biloba L., folium) — 40 мг (mg), стандартизированный по содержанию растительной субстанции 4:1, альфа-липоевая кислота — 50 мг (mg), магния L-треонат — 60 мг (mg), инулин — 6,67 мг (mg);
другие составляющие: магния стеарат — 2 мг (mg), микрокристаллическая целлюлоза — 28 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
L-альфа глицерилфосфорилхолин, или альфа ГФХ, является естественным физиологическим предшественником для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, играющего ключевую роль в возникновении новых воспоминаний и обучении.
Ацетил-L-карнитин, активное производное аминокислоты карнитина, хорошо проникающее в головной мозг, обеспечивает транспорт жирных кислот и синтез АТФ в нейронах, поддерживая жизнеспособность, активность и функции головного мозга.
Сульбутиамин — разработанное в Японии производное витамина В1, которое легко проникает в головной мозг и, как и витамин В1, поддерживает синтез и активацию нейромедиаторов — ацетилхолина, глутамата и дофамина, обусловливающих когнитивную активность.
Магния L-треонат — специальная соль магния, разработанная в Массачусетском технологическом институте, которая легко усваивается и быстро проникает в нервную ткань и головной мозг, где ионы магния поддерживают баланс между факторами стресса (глутамат, адреналин, кортизол) и покоя (ГАМК, мелатонин), поддерживают функции памяти за счет образование новых связей между нейронами, поддерживают синтез «гормона счастья» серотонина. В мышцах магний предотвращает спазмы за счет контроля транспорта кальция.
Экстракт листьев гинкго билоба — натуральный компонент, который продемонстрировал способность поддерживать церебральное кровообращение.
Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для улучшения памяти, внимания и умственной работоспособности, слуха, зрения, чувства баланса при нарушениях церебрального кровообращения, возрастных изменениях нервной системы, неврологических нарушениях на фоне сахарного диабета, атеросклероза, АГ, нарушениях в шейном отделе позвоночника.
Употреблять 4–6 капсул в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды.
Срок употребления — 2–3 мес, в дальнейшем курс согласовывается с врачом.
Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое количество в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом. Не употреблять детям.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.