L-альфа глицерилфосфорилхолин, или альфа ГФХ, является естественным физиологическим предшественником для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, играющего ключевую роль в возникновении новых воспоминаний и обучении.

Ацетил-L-карнитин, активное производное аминокислоты карнитина, хорошо проникающее в головной мозг, обеспечивает транспорт жирных кислот и синтез АТФ в нейронах, поддерживая жизнеспособность, активность и функции головного мозга.

Сульбутиамин — разработанное в Японии производное витамина В 1 , которое легко проникает в головной мозг и, как и витамин В 1 , поддерживает синтез и активацию нейромедиаторов — ацетилхолина, глутамата и дофамина, обусловливающих когнитивную активность.

Магния L-треонат — специальная соль магния, разработанная в Массачусетском технологическом институте, которая легко усваивается и быстро проникает в нервную ткань и головной мозг, где ионы магния поддерживают баланс между факторами стресса (глутамат, адреналин, кортизол) и покоя (ГАМК, мелатонин), поддерживают функции памяти за счет образование новых связей между нейронами, поддерживают синтез «гормона счастья» серотонина. В мышцах магний предотвращает спазмы за счет контроля транспорта кальция.

Экстракт листьев гинкго билоба — натуральный компонент, который продемонстрировал способность поддерживать церебральное кровообращение.

Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.