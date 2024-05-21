L-глицин — природная аминокислота, которая в организме снижает активность нервной системы и защищает при стрессе нейроны мозга от токсического действия медиатора возбуждения глутамата.

Экстракт зверобоя содержит вещества, которые регулируют активность нервной системы, поддерживают выработку «гормона счастья» серотонина, снижают продукцию «гормона стресса» кортизола.

L-метилфолат — естественная активная форма витамина В 9 , поддерживающая выработку «гормона счастья» серотонина на фоне генетических или биохимических нарушений.

L-треонат магния — соль магния, разработанная в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology) для обеспечения потребностей головного мозга в магнии. Магний играет ключевую роль в синтезе и активности нейромедиаторов головного мозга, регулирующих активность нервной системы, сон, эмоциональное состояние. Также магний регулирует сокращение мышц, предотвращая судороги.

Теакрин — природный компонент зеленого чая, который по структуре похож на нуклеозид аденозин, стимулирующий торможение нервной системы в конце дня и активацию центра сна головного мозга. В малых количествах теакрин повышает активность аденозина и стимулирует переход ко сну.

ГАМК — природный нейромедиатор, снижающий активность нервной системы в случае стресса и при переходе ко сну.

Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.