Дормидеприн (Dormideprin) (561996) - инструкция по применению Диетические добавки
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Дормидеприн инструкция по применению
Характеристика
L-глицин — природная аминокислота, которая в организме снижает активность нервной системы и защищает при стрессе нейроны мозга от токсического действия медиатора возбуждения глутамата.
Экстракт зверобоя содержит вещества, которые регулируют активность нервной системы, поддерживают выработку «гормона счастья» серотонина, снижают продукцию «гормона стресса» кортизола.
L-метилфолат — естественная активная форма витамина В9, поддерживающая выработку «гормона счастья» серотонина на фоне генетических или биохимических нарушений.
L-треонат магния — соль магния, разработанная в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology) для обеспечения потребностей головного мозга в магнии. Магний играет ключевую роль в синтезе и активности нейромедиаторов головного мозга, регулирующих активность нервной системы, сон, эмоциональное состояние. Также магний регулирует сокращение мышц, предотвращая судороги.
Теакрин — природный компонент зеленого чая, который по структуре похож на нуклеозид аденозин, стимулирующий торможение нервной системы в конце дня и активацию центра сна головного мозга. В малых количествах теакрин повышает активность аденозина и стимулирует переход ко сну.
ГАМК — природный нейромедиатор, снижающий активность нервной системы в случае стресса и при переходе ко сну.
Инулин — пищевое волокно, увеличивающее количество полезных бактерий в кишечнике, нормализует пищеварение, способствует усвоению активных компонентов комплекса.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как вспомогательное средство для улучшения засыпания и качества сна при длительном стрессе, повышенном физическом или ментальном перенапряжении, на фоне депрессивных состояний, угнетенного настроения, дефицита фолатов или нарушений их метаболизма, при активном потреблении кофеина или приеме медикаментов с побочным действием на нервную систему, при возрастных изменениях, включая пре- и менопаузальный период.
Употреблять 1–2 капсулы в сутки. Капсулу проглатывают и запивают ½ стакана воды. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться у врача.
Не употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Противопоказания
не употреблять при повышенной чувствительности к любому из компонентов.
Особые указания
диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
В период беременности и кормления грудью перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Не употреблять детям.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.