Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниВиши деркос PSOlution шампунь (Vichy Dercos PSOlution keratolytic shampoo) Виши деркос PSOlution шампунь (Vichy Dercos PSOlution keratolytic shampoo) (561926) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 508,80 грн Без рецепта 1 шт от 508,80 грн В наличии в 276 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vichy Объем 200 мл Косметические средства 3.1. Шампуни