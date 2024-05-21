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Блеск для губ Джуси липс Дини (Lip gloss Juicy lips Dini) (561902) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Блеск для губ Джуси липс Дини (Lip gloss Juicy lips Dini)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Тон 02
Вес
3.2 г
Косметические средства
10.2. Другая декоративная косметика