Косметические средстваДекоративная косметикаДругая декоративная косметикаБлеск для губ Джуси липс Дини (Lip gloss Juicy lips Dini) Блеск для губ Джуси липс Дини (Lip gloss Juicy lips Dini) (561902) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Астра-Косметик Форма выпуска Тон 02 Вес 3.2 г Косметические средства 10.2. Другая декоративная косметика