Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеБифас спа-маска успокаивающая (Byphasse soothing spa mask) Бифас спа-маска успокаивающая (Byphasse soothing spa mask) (561885) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 185,94 грн Без рецепта 1 шт от 185,94 грн В наличии в 25 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 150 мл Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте