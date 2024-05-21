Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаБифас маска очищающая для лица (Byphasse facial cleansing mask) Бифас маска очищающая для лица (Byphasse facial cleansing mask) (561883) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 224,24 грн Без рецепта 1 шт от 224,24 грн В наличии в 78 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 150 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица