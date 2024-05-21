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Бифас маска очищающая для лица (Byphasse facial cleansing mask) (561883) - инструкция по применению Косметические средства

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Бифас маска очищающая для лица (Byphasse facial cleansing mask)
Цена в городе Киев
от 224,24 грн
Без рецепта
1 шт от 224,24 грн
В наличии в 78 аптеках
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Производитель
Объем
150 мл
Косметические средства
1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица