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Витамин D3+K2 (Vitamin D3+K2) (561822) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин D3+K2 (Vitamin D3+K2)
Цена в городе Киев
от 118,00 грн
Без рецепта
60 шт от 118,00 грн
В наличии в 18 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата