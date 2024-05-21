Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаВитамин D3+K2 (Vitamin D3+K2) Витамин D3+K2 (Vitamin D3+K2) (561822) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 118,00 грн Без рецепта 60 шт от 118,00 грн В наличии в 18 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экосвит Ойл Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата