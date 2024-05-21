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Витасед (Vitased) (561815) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витасед (Vitased)
Цена в городе Киев
от 49,00 грн
Без рецепта
20 шт от 49,00 грн
В наличии в 42 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия