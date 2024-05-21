Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияВитасед (Vitased) Витасед (Vitased) (561815) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 49,00 грн Без рецепта 20 шт от 49,00 грн В наличии в 42 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экофарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия