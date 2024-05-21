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Био-паста зубная Логодент (BIO toothpaste Logodent) (561797) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Био-паста зубная Логодент (BIO toothpaste Logodent)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Производитель
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.2. Десенситивные 4.1.1.2.4. Отбеливающие 4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)