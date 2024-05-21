Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаЗубные пастыЛечебно-профилактические зубные пастыДесенситивныеБио-паста зубная Логодент (BIO toothpaste Logodent) Био-паста зубная Логодент (BIO toothpaste Logodent) (561797) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +2 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH Объем 75 мл Косметические средства 4.1.1.2.2. Десенситивные 4.1.1.2.4. Отбеливающие 4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)