Отбеливающие

Зубная паста отбеливающая Вайт гло с ополаскивателем 2 в 1 (Toothpaste whitening White glo with mouth rinse 2 in 1)

ЗУБНАЯ ПАСТА ОТБЕЛИВАЮЩАЯ "WHITE GLO" (ВАЙТ ГЛО) 100 г 2 в 1 с ополаскивателем №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 90,10 грн
в 8 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Barros Laboratories Pty Ltd
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства