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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАбсорбит Нео (Absorbit Neo)

Абсорбит Нео (Absorbit Neo) (561621) - инструкция по применению Диетические добавки

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Абсорбит Нео (Absorbit Neo)
Цена в городе Киев
от 81,00 грн
Без рецепта
20 шт от 81,00 грн
В наличии в 122 аптеках
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Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты