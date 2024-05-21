Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАбсорбит Нео (Absorbit Neo) Абсорбит Нео (Absorbit Neo) (561621) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 81,00 грн Без рецепта 20 шт от 81,00 грн В наличии в 122 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Форсаж Плюс Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты