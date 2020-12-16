при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Лекарственное средство содержит лактозу, которая используется как носитель при гомеопатической тритурации. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Следует проконсультироваться с врачом перед началом лечения, если ребенок страдает заболеваниями щитовидной железы.

При отсутствии улучшения после 4-6 нед лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Лекарственное средство предназначено для применения детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство предназначено для применения детям.