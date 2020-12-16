АльпеКид Иммуно (AlpeKid® Immuno) (561575) - инструкция по применению ATC-классификация
АльпеКид Иммуно инструкция по применению
Фармакологические свойства
активные компоненты лекарственного средства способствуют формированию и укреплению иммунитета.
Показания АльпеКид Иммуно
поддержка иммунной системы при частых и рецидивирующих острых инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.
Применение АльпеКид Иммуно
детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки. Курс лечения: 6–8 нед.
Таблетки следует принимать за 0,5 ч до или через 0,5 ч после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).
Не рекомендуется применять препарат длительное время без консультации с врачом.
Дети. Препарат применяют детям от рождения до 6 лет после консультации с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Лекарственное средство содержит лактозу, которая используется как носитель при гомеопатической тритурации. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Следует проконсультироваться с врачом перед началом лечения, если ребенок страдает заболеваниями щитовидной железы.
При отсутствии улучшения после 4-6 нед лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Лекарственное средство предназначено для применения детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство предназначено для применения детям.
Взаимодействия
применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применение других лекарственных средств.
Передозировка
передозировка не отмечалась, но возможно усиление проявлений побочных реакций.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.