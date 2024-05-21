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Алтей плюс липа (Althea and linden) (561229) - инструкция по применению Диетические добавки

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Алтей плюс липа (Althea and linden)
Цена в городе Киев
от 61,06 грн
Без рецепта
1 шт от 61,06 грн
В наличии в 72 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания