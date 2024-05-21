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Бронхомосс (Bronchomoss) (561146) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бронхомосс (Bronchomoss)
Цена в городе Киев
от 79,50 грн
Без рецепта
1 шт от 79,50 грн 20 шт от 68,90 грн
В наличии в 213 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп для детей
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания