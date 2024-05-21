Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБронхомосс (Bronchomoss) Бронхомосс (Bronchomoss) (561146) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 79,50 грн Без рецепта 1 шт от 79,50 грн 20 шт от 68,90 грн В наличии в 213 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Innovative Pharma Baltics Форма выпуска Сироп для детей Объем 100 мл Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания