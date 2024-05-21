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Артроверон (Artroveron) (561113) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артроверон (Artroveron)
Цена в городе Киев
от 541,19 грн
Без рецепта
90 шт, 513 мг от 541,19 грн
В наличии в 162 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
513 мг
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата