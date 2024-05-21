Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртроверон (Artroveron) Артроверон (Artroveron) (561113) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 541,19 грн Без рецепта 90 шт, 513 мг от 541,19 грн В наличии в 162 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solepharm Форма выпуска Капсулы Дозировка 513 мг Количество штук в упаковке 90 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата