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Бальзам для губ Оралабс (Lip balm Oralabs) (560997) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Бальзам для губ Оралабс (Lip balm Oralabs)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Вес
3 г
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами