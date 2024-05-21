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Гель зубной детский Пиеррот (Tooth gel for children Pierrot) (560897) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель зубной детский Пиеррот (Tooth gel for children Pierrot)
Цена в городе Киев
от 80,43 грн
Без рецепта
1 шт от 80,43 грн 1 шт от 148,50 грн 1 шт от 89,60 грн 1 шт от 33,54 грн
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В наличии в 7 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Piwy
Объем
75 мл
Косметические средства
05 Детская косметика