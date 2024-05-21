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Ватные диски Новакс (Cotton pads Novax) (560801) - инструкция по применению Косметические средства

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Ватные диски Новакс (Cotton pads Novax)
Цена в городе Киев
от 42,74 грн
Без рецепта
120 шт от 42,74 грн 100 шт от 41,43 грн 50 шт от 32,00 грн 80 шт Нет в наличии 150 шт Нет в наличии
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В наличии в 67 аптеках
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Количество штук в упаковке
120 шт.
Косметические средства
12.2. Ватные диски