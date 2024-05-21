Косметические средстваПредметы гигиеныВатные дискиВатные диски Новакс (Cotton pads Novax) Ватные диски Новакс (Cotton pads Novax) (560801) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 42,74 грн Без рецепта 120 шт от 42,74 грн 100 шт от 41,43 грн 50 шт от 32,00 грн 80 шт Нет в наличии 150 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 67 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель iCotton Количество штук в упаковке 120 шт. Косметические средства 12.2. Ватные диски