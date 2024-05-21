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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществД3-Кальцедерум (D3-Calcederum)

Д3-Кальцедерум (D3-Calcederum) (560589) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Д3-Кальцедерум (D3-Calcederum)
Цена в городе Киев
Без рецепта
50 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ