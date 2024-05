фармакодинамика. Бупропион является селективным ингибитором нейронального обратного захвата катехоламинов (норадреналина и дофамина) с минимальным влиянием на обратный захват индоламинов (серотонина) и отсутствием угнетения МАО. Предполагается, что действие бупропиона как антидепрессанта опосредовано норадренергическими и/или дофаминергическими механизмами. Фармакокинетика. Абсорбция . После приема 300 мг бупропиона гидрохлорида перорально 1 раз в сутки в виде таблеток модифицированного высвобождения здоровыми добровольцами C max в плазме крови составляла приблизительно 160 нг/мл и наблюдалась примерно через 5 ч. В равновесном состоянии значения C max и AUC гидроксибупропиона превышают примерно в 3 и 14 раз значения для бупропиона соответственно. C max треогидробупропиона в равновесном состоянии аналогичен C max бупропиона, а AUC примерно в 5 раз выше, в то время как плазменные концентрации эритрогидробупропиона сопоставимы с концентрациями бупропиона. Пиковые уровни гидроксибупропиона в плазме крови достигаются через 7 ч, в то время как уровни треогидробупропиона и эритрогидробупропиона — через 8 ч. Значения AUC и C max бупропиона и его активных метаболитов гидроксибупропиона и треогидробупропиона пропорциональны увеличению дозы в диапазоне доз 50–200 мг после однократного приема и в диапазоне доз 300–450 мг/сут после постоянного приема.

Абсолютная биодоступность бупропиона неизвестна, однако данные о выведении с мочой показывают, что по меньшей мере 87% дозы бупропиона всасывается.

Прием бупропиона в виде таблеток модифицированного высвобождения одновременно с пищей существенно не влияет на абсорбцию препарата.

Распределение . Бупропион подлежит широкому распределению — его объем распределения составляет примерно 2000 л.

Бупропион, гидроксибупропион и треогидробупропион умеренно связываются с белками плазмы крови (84%, 77% и 42% соответственно).

Бупропион и его метаболиты проникают в грудное молоко человека. Исследования на животных показывают, что бупропион и его активные метаболиты проникают через ГЭБ и плаценту. Исследования позитронно-эмиссионной томографии у здоровых добровольцев показывают, что бупропион проникает в ЦНС и связывается с транспортером обратного захвата стриатального дофамина (примерно 25% при 150 мг 2 раза в сутки).

Метаболизм . Бупропион интенсивно метаболизируется в организме человека. В плазме крови было идентифицировано 3 фармакологически активных метаболита: гидроксибупропион и аминоспиртовые изомеры, треогидробупропион и эритрогидробупропион. Они могут иметь клиническое значение, поскольку их концентрация в плазме крови так же высока или выше, чем у бупропиона. Активные метаболиты далее метаболизируются до неактивных метаболитов (некоторые из которых не были полностью охарактеризованы, но могут включать конъюгаты) и выводятся с мочой.

Исследования in vitro показывают, что бупропион метаболизируется до своего основного активного метаболита гидроксибупропиона главным образом с помощью CYP 2B6, в то время как CYP 1A2, 2A6, 2C9, 3A4 и 2E1 участвуют в меньшей степени. В отличие от этого, образование треогидробупропиона включает карбонильное восстановление, но не включает изоферменты цитохрома Р450 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Ингибирующий потенциал треогидробупропиона и эритрогидробупропиона в отношении цитохрома Р450 не изучен. Бупропион и гидроксибупропион являются ингибиторами изофермента CYP 2D6 со значениями Ki 21 и 13,3 мкм соответственно (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Исследования показали, что бупропион индуцирует свой собственный метаболизм у животных после субхронического введения. У людей нет никаких доказательств индукции фермента бупропиона или гидроксибупропиона у здоровых добровольцев или пациентов, получавших рекомендуемые дозы гидрохлорида бупропиона в течение 10–45 дней.

Выведение . У людей после перорального приема 200 мг 14С-бупропиона 87% и 10% радиоактивной дозы было обнаружено в моче и кале соответственно. Доля дозы бупропиона, выделенной в неизмененном виде, составила всего 0,5%, что согласуется с активным метаболизмом бупропиона. Менее 10% этой дозы 14С приходилось на мочу в виде активных метаболитов.

Средний видимый клиренс после перорального приема бупропиона гидрохлорида составляет примерно 200 л/ч, а средний T ½ бупропиона — примерно 20 ч. T ½ гидроксибупропиона составляет примерно 20 ч. T ½ треогидробупропиона и эритрогидробупропиона больше (37 и 33 ч соответственно), а равновесные значения AUC в 8 и 1,6 раза выше, чем у бупропиона соответственно. Равновесное состояние для бупропиона и его метаболитов достигается в течение 8 дней. Нерастворимая оболочка таблетки модифицированного высвобождения может оставаться неповрежденной во время прохождения через ЖКТ и выводиться с каловыми массами.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетические исследования у людей пожилого возраста показали различные результаты. Исследование однократной дозы показало, что фармакокинетика бупропиона и его метаболитов у людей пожилого возраста не отличается от таковой у людей младшего возраста. Другое фармакокинетическое исследование однократной и многократной дозы показало, что накопление бупропиона и его метаболитов может происходить в большей степени у людей пожилого возраста. Клинический опыт не выявил различий в переносимости между пациентами пожилого возраста и пациентами молодого возраста, но нельзя исключать большей чувствительности у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Пациенты с почечной недостаточностью. Выведение бупропиона и его активных основных метаболитов может быть снижено у пациентов с нарушениями функции почек. Ограниченные данные у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности или умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек указывают на то, что влияние бупропиона и/или его метаболитов было увеличено (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ).

Пациенты с печеночной недостаточностью. Фармакокинетика бупропиона и его активных метаболитов статистически существенно не отличалась у пациентов с легким и умеренным циррозом печени по сравнению со здоровыми добровольцами, хотя между отдельными пациентами наблюдалась большая вариабельность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). У пациентов с тяжелым циррозом печени значения C max и AUC бупропиона были существенно выше (средняя разница примерно на 70% и 3 раза соответственно) и более вариабельны по сравнению со значениями у здоровых добровольцев; средний T ½ также был больше (примерно на 40%). Относительно гидроксибупропиона среднее значение C max было ниже (примерно на 70%), AUC — обычно выше (примерно на 30%), медиана T max была более поздней (примерно на 20 ч), а средний T ½ был длиннее (примерно в 4 раза), чем у здоровых добровольцев. Относительно треогидробупропиона и эритрогидробупропиона среднее значение C max было обычно ниже (примерно на 30%), AUC — обычно выше (примерно 50%), медиана T max была более поздней (примерно 20 ч), а средний Т ½ - длиннее (примерно в 2 раза), чем у здоровых добровольцев (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Высвобождение бупропиона in vitro со спиртом

Исследования in vitro показали, что при высоких концентрациях алкоголя (до 40%) бупропион высвобождается быстрее из состава модифицированного высвобождения (до 20% растворяется через 2 ч) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).