судороги

Не следует превышать рекомендуемую дозу бупропиона, поскольку бупропион связан с дозозависимым риском развития судорог. Общая частота судорог при применении бупропиона в клинических исследованиях в дозах до 450 мг/сут составляла примерно 0,1%.

При наличии факторов, снижающих судорожный порог, существует повышенный риск возникновения судорог при применении бупропиона. Поэтому следует с осторожностью применять лекарственное средство Бупринол пациентам с одним или несколькими факторами риска, снижающими судорожный порог.

Перед назначением лекарственного средства Бупринол следует провести оценку имеющихся факторов риза, приводящих к снижению порога возникновения судорог для каждого пациента, которые включают:

– одновременное применение других лекарственных средств, снижающих судорожный порог (например, антипсихотиков, антидепрессантов, антималярийных препаратов, трамадола, теофиллина, системных стероидов, хинолонов и седативных антигистаминных препаратов).

– злоупотребление алкоголем (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

– ЧМТ в анамнезе.

– сахарный диабет, который лечится гипогликемическими лекарственными средствами или инсулином.

– применение стимуляторов или аноректиков.

Применение лекарственного средства Бупринол следует прекратить и не применять пациентам, у которых возникли судороги во время лечения.

Взаимодействия (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)

Вследствие фармакокинетических взаимодействий уровень бупропиона или его метаболитов в плазме крови может изменяться, что может увеличить вероятность возникновения побочных реакций (например, сухость во рту, бессонница, судороги), поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении бупропиона с лекарственными средствами, которые могут индуцировать или ингибировать метаболизм бупропиона.

Бупропион ингибирует метаболизм через изофермент цитохрома Р450 2D6. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении лекарственных средств, метаболизирующихся этим ферментом.

Согласно данным литературы, лекарственные средства, которые ингибируют CYP 2D6, могут приводить к снижению концентрации эндоксифена, который является активным метаболитом тамоксифена. Поэтому во время лечения тамоксифеном следует по возможности избегать применения бупропиона, который является ингибитором CYP 2D6 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нейропсихиатрия

Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение

Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей и поведения и самоубийств (событий, связанных с самоубийством). Этот риск сохраняется до наступления значительной ремиссии. Улучшение может не наступить в течение первых нескольких недель лечения или даже дольше, поэтому следует тщательно наблюдать за пациентами из-за возможности клинического ухудшения состояния и суицидальных тенденций до тех пор, пока не наступит такое улучшение. Общий клинический опыт подтверждает повышенный риск суицидов на ранних стадиях лечения.

Известно, что пациенты, у которых в анамнезе были суицидальные события, или пациенты со значительным уровнем суицидальных представлений до начала лечения имеют повышенный риск суицидальных мыслей или попыток самоубийства, поэтому следует тщательно наблюдать за ними во время лечения. Мета-анализ плацебо-контролируемых клинических исследований с антидепрессантами показал повышенный риск суицидального поведения у взрослых пациентов с психическими заболеваниями, которые принимали антидепрессанты, по сравнению с плацебо, у пациентов в возрасте до 25 лет.

Применение лекарственного средства Бупринол, особенно на ранней стадии лечения и после изменения дозы, должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, особенно из группы высокого риска. Пациенты (и лица, ухаживающие за ними) должны быть предупреждены о необходимости наблюдать за любым ухудшением, суицидальным поведением или суицидальными мыслями и необычными изменениями в поведении. В случае возникновения таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Появление некоторых нервно-психических симптомов может быть связано как с основным заболеванием, так и с лечением.

У пациентов, у которых развиваются суицидальные мысли/поведение, следует учитывать возможность изменения схемы лечения, в том числе на возможность прекращения лечения, особенно если такие симптомы являются серьезными, возникают внезапно или если они не были частью симптомов, проявляющихся у пациента.

Нейропсихиатрические симптомы, включая манию и биполярное расстройство

Существуют сообщения о возникновении нейропсихиатрических симптомов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Наблюдались преимущественно психотические и маниакальные состояния, особенно у пациентов с психическими заболеваниями в анамнезе. Кроме того, большое депрессивное расстройство может быть начальным проявлением биполярного расстройства. В целом считается (хотя это не доказано контролируемыми клиническими исследованиями), что лечение таких расстройств одним антидепрессантом может само по себе увеличить вероятность возникновения смешанных/маниакальных расстройств у пациентов с риском развития биполярного расстройства. Ограниченные клинические данные по применению бупропиона в комбинации со стабилизаторами настроения у пациентов с биполярным расстройством в анамнезе указывают на низкую вероятность перехода в манию. Перед началом лечения антидепрессантами пациентов следует должным образом обследовать, чтобы определить, есть ли у них риск развития биполярного расстройства. Такое обследование должно включать подробную информацию о психиатрическом анамнезе, включая данные семейного анамнеза, о наличии суицидов, биполярного расстройства и депрессий.

Результаты, полученные на животных, свидетельствуют о возможности развития зависимости от бупропиона. Однако исследования относительно потенциала злоупотребления людьми и большой клинический опыт показывают, что бупропион имеет низкий потенциал злоупотребления.

У пациентов, получающих электросудорожную терапию (ЭСТ), клинический опыт применения бупропиона ограничен. Поэтому следует с осторожностью применять бупропион пациентам, получающим ЭСТ.

Гиперчувствительность

Пациентам, у которых во время применения лекарственного средства Бупринол развиваются реакции гиперчувствительности, следует немедленно прекратить его применение. Врач должен знать, что после прекращения применения лекарственного средства Бупринол симптомы могут ухудшаться или возвращаться, и должен обеспечить симптоматическое лечение в течение необходимого времени (по крайней мере, в течение одной недели). Типичными симптомами являются кожные высыпания, зуд, крапивница или боль в груди, но могут быть также серьезные побочные реакции, в частности ангионевротический отек (отек Квинке), одышка/бронхоспазм, анафилактический шок, мультиформная эритема или синдром Стивенса Джонсона. Кроме того, сообщалось об артралгии, миалгии и лихорадке вместе с высыпаниями и другими симптомами, свидетельствующими о реакции гиперчувствительности замедленного типа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У большинства пациентов после прекращения приема бупропиона и начала лечения антигистаминными препаратами или кортикостероидами симптомы уменьшались и со временем постепенно исчезали.

Кардиоваскулярные нарушения

Доступны лишь ограниченные клинические данные по лечению депрессии бупропионом у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При лечении этой группы пациентов следует соблюдать осторожность. Однако в исследованиях по отказу от курения бупропион обычно хорошо переносился пациентами с ишемической сердечно-сосудистой патологией.

АД

В исследованиях пациентов без депрессии с АГ I-й степени, которые применяли бупропион, не было выявлено значительного повышения АД. Однако в клинической практике у пациентов, получавших бупропион, наблюдалась АГ, которая в некоторых случаях была тяжелой (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) и требовала неотложного лечения. Это наблюдалось как у пациентов с предыдущими признаками АГ, так и у пациентов без предыдущих признаков АГ.

Базовый уровень АД должен быть установлен при начальном обследовании пациентов и должен регулярно контролироваться, особенно у пациентов с АГ. Следует учитывать возможность прекращения приема лекарственного средства Бупринол, если наблюдается клинически значимое повышение АД.

Одновременное применение бупропиона с никотиновыми пластырями может привести к повышению АД.

Синдром Бругада

Бупропион может проявлять синдром Бругада, редкое наследственное заболевание натриевого канала сердца с характерными изменениями ЭКГ (блокада правой ножки пучка Гиса и подъем сегмента ST в правых прекордиальных отведениях), что может привести к остановке сердца или внезапной смерти.

Особые группы пациентов

Пациенты педиатрической популяции

Лечение антидепрессантами детей и подростков с серьезными депрессивными расстройствами и другими психическими расстройствами связано с повышенным риском суицидальных мыслей и поведения.

Пациенты с нарушениями функции печени

Бупропион метаболизируется в печени до активных метаболитов с последующим их метаболизмом. Не наблюдалось статистически значимых различий между фармакокинетикой бупропиона у пациентов с циррозом печени легкой и средней степени тяжести и у здоровых добровольцев. Уровень бупропиона в плазме крови больше отличался у отдельных пациентов, поэтому лекарственное средство Бупринол следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями функции печени легкой или средней степени тяжести (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У всех пациентов с нарушениями функции печени следует регулярно наблюдать за вероятным проявлением побочных реакций (например, бессонница, сухость во рту, судороги), что может указывать на повышенный уровень бупропиона или его метаболитов.

Пациенты с нарушениями функции почек

Бупропион выводится преимущественно с мочой в виде метаболитов. Поэтому бупропион и его активные метаболиты могут накапливаться в большей степени, чем обычно, у пациентов с нарушениями функции почек. У всех пациентов необходимо тщательно контролировать возможные побочные реакции (например, бессонницу, сухость во рту, судороги), что может свидетельствовать о высоком уровне действующего вещества или его метаболитов (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пациенты пожилого возраста

Эффективность бупропиона у пациентов пожилого возраста неоднозначна. В клинических исследованиях пациенты пожилого возраста придерживались той же схемы лечения, что и взрослые пациенты, однако нельзя исключить более высокую чувствительность у некоторых пациентов пожилого возраста.

Влияние на анализ мочи

Поскольку бупропион имеет химическую структуру, подобную структуре амфетамина, он влияет на метод анализа, который используется в некоторых экспресс-тестах мочи. Это может привести к ложноположительным результатам, особенно в отношении амфетаминов. Положительный результат обычно следует подтверждать более точными методами.

Неправильный путь введения

Лекарственное средство Бупринол предназначен только для перорального применения. Зафиксированы случаи вдыхания измельченных таблеток или введения инъекции растворенного бупропиона, что может привести к более быстрому высвобождению, быстрому всасыванию и потенциальной передозировке. Сообщалось об эпилептических припадках и/или летальных случаях при интраназальном или парентеральном введении бупропиона.

Серотониновый синдром

В послерегистрационный период сообщалось о случаях потенциально опасного для жизни серотонинового синдрома при одновременном применении бупропиона и серотонинергических лекарственных средств, таких как СИОЗС или СИОЗСиН (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Если сопутствующее лечение другими серотонинергическими веществами клинически обосновано, рекомендуется тщательно наблюдать за пациентом, особенно в начале лечения и в случае увеличения дозы.

Серотониновый синдром может включать изменения в психическом статусе (например, возбуждение, галлюцинации, кома), вегетативную нестабильность (например, тахикардия, колебания АД, гипертермия), нервно-мышечные нарушения (например, гиперрефлексия, нарушение координации, ригидность) и/или желудочно-кишечные симптомы (например, тошнота, рвота, диарея). При подозрении на серотониновый синдром следует учитывать возможность уменьшения дозы или прекращения лечения в зависимости от тяжести симптомов.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Некоторые эпидемиологические исследования результатов беременности после применения бупропиона беременными женщинами в I триместре беременности показали связь с повышенным риском некоторых врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы, в частности дефектов межжелудочковой перегородки и дефектов выносного тракта левого желудочка сердца. Однако эти результаты не согласуются между собой в различных исследованиях. Исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное влияние относительно репродуктивной токсичности. Бупринол не следует применять во время беременности, если только клиническое состояние женщины не требует лечения бупропионом и нет альтернативных методов лечения.

Период кормления грудью . Бупропион и его метаболиты выводятся в грудное молоко человека. Решение о прекращении грудного кормления или отмене терапии бупропионом следует принимать с учетом пользы грудного кормления для новорожденного/младенца и пользы от терапии бупропионом для матери.

Фертильность . Данные о влиянии бупропиона на фертильность человека отсутствуют. Исследования токсического влияния на репродуктивную функцию, которые были проведены на крысах, не подтвердили негативное влияние на фертильность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Как и другие лекарственные средства, влияющие на ЦНС, бупропион может влиять на способность выполнять задачи, требующие повышенного внимания и координации движений. Поэтому пациентам следует быть осторожными при управлении автотранспортом и другими механизмами, пока они не будут уверены, что лекарственное средство Бупринол не влияет на их внимание и координацию движений.