Бупринол (Buprinol) (560159) - инструкция по применению ATC-классификация
Бупринол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бупропион является селективным ингибитором нейронального обратного захвата катехоламинов (норадреналина и дофамина) с минимальным влиянием на обратный захват индоламинов (серотонина) и отсутствием угнетения МАО. Предполагается, что действие бупропиона как антидепрессанта опосредовано норадренергическими и/или дофаминергическими механизмами. Фармакокинетика. Абсорбция. После приема 300 мг бупропиона гидрохлорида перорально 1 раз в сутки в виде таблеток модифицированного высвобождения здоровыми добровольцами Cmax в плазме крови составляла приблизительно 160 нг/мл и наблюдалась примерно через 5 ч. В равновесном состоянии значения Cmax и AUC гидроксибупропиона превышают примерно в 3 и 14 раз значения для бупропиона соответственно. Cmax треогидробупропиона в равновесном состоянии аналогичен Cmax бупропиона, а AUC примерно в 5 раз выше, в то время как плазменные концентрации эритрогидробупропиона сопоставимы с концентрациями бупропиона. Пиковые уровни гидроксибупропиона в плазме крови достигаются через 7 ч, в то время как уровни треогидробупропиона и эритрогидробупропиона — через 8 ч. Значения AUC и Cmax бупропиона и его активных метаболитов гидроксибупропиона и треогидробупропиона пропорциональны увеличению дозы в диапазоне доз 50–200 мг после однократного приема и в диапазоне доз 300–450 мг/сут после постоянного приема.
Абсолютная биодоступность бупропиона неизвестна, однако данные о выведении с мочой показывают, что по меньшей мере 87% дозы бупропиона всасывается.
Прием бупропиона в виде таблеток модифицированного высвобождения одновременно с пищей существенно не влияет на абсорбцию препарата.
Распределение. Бупропион подлежит широкому распределению — его объем распределения составляет примерно 2000 л.
Бупропион, гидроксибупропион и треогидробупропион умеренно связываются с белками плазмы крови (84%, 77% и 42% соответственно).
Бупропион и его метаболиты проникают в грудное молоко человека. Исследования на животных показывают, что бупропион и его активные метаболиты проникают через ГЭБ и плаценту. Исследования позитронно-эмиссионной томографии у здоровых добровольцев показывают, что бупропион проникает в ЦНС и связывается с транспортером обратного захвата стриатального дофамина (примерно 25% при 150 мг 2 раза в сутки).
Метаболизм. Бупропион интенсивно метаболизируется в организме человека. В плазме крови было идентифицировано 3 фармакологически активных метаболита: гидроксибупропион и аминоспиртовые изомеры, треогидробупропион и эритрогидробупропион. Они могут иметь клиническое значение, поскольку их концентрация в плазме крови так же высока или выше, чем у бупропиона. Активные метаболиты далее метаболизируются до неактивных метаболитов (некоторые из которых не были полностью охарактеризованы, но могут включать конъюгаты) и выводятся с мочой.
Исследования in vitro показывают, что бупропион метаболизируется до своего основного активного метаболита гидроксибупропиона главным образом с помощью CYP 2B6, в то время как CYP 1A2, 2A6, 2C9, 3A4 и 2E1 участвуют в меньшей степени. В отличие от этого, образование треогидробупропиона включает карбонильное восстановление, но не включает изоферменты цитохрома Р450 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Ингибирующий потенциал треогидробупропиона и эритрогидробупропиона в отношении цитохрома Р450 не изучен. Бупропион и гидроксибупропион являются ингибиторами изофермента CYP 2D6 со значениями Ki 21 и 13,3 мкм соответственно (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Исследования показали, что бупропион индуцирует свой собственный метаболизм у животных после субхронического введения. У людей нет никаких доказательств индукции фермента бупропиона или гидроксибупропиона у здоровых добровольцев или пациентов, получавших рекомендуемые дозы гидрохлорида бупропиона в течение 10–45 дней.
Выведение. У людей после перорального приема 200 мг 14С-бупропиона 87% и 10% радиоактивной дозы было обнаружено в моче и кале соответственно. Доля дозы бупропиона, выделенной в неизмененном виде, составила всего 0,5%, что согласуется с активным метаболизмом бупропиона. Менее 10% этой дозы 14С приходилось на мочу в виде активных метаболитов.
Средний видимый клиренс после перорального приема бупропиона гидрохлорида составляет примерно 200 л/ч, а средний T½ бупропиона — примерно 20 ч. T½ гидроксибупропиона составляет примерно 20 ч. T½ треогидробупропиона и эритрогидробупропиона больше (37 и 33 ч соответственно), а равновесные значения AUC в 8 и 1,6 раза выше, чем у бупропиона соответственно. Равновесное состояние для бупропиона и его метаболитов достигается в течение 8 дней. Нерастворимая оболочка таблетки модифицированного высвобождения может оставаться неповрежденной во время прохождения через ЖКТ и выводиться с каловыми массами.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетические исследования у людей пожилого возраста показали различные результаты. Исследование однократной дозы показало, что фармакокинетика бупропиона и его метаболитов у людей пожилого возраста не отличается от таковой у людей младшего возраста. Другое фармакокинетическое исследование однократной и многократной дозы показало, что накопление бупропиона и его метаболитов может происходить в большей степени у людей пожилого возраста. Клинический опыт не выявил различий в переносимости между пациентами пожилого возраста и пациентами молодого возраста, но нельзя исключать большей чувствительности у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты с почечной недостаточностью. Выведение бупропиона и его активных основных метаболитов может быть снижено у пациентов с нарушениями функции почек. Ограниченные данные у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности или умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек указывают на то, что влияние бупропиона и/или его метаболитов было увеличено (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ).
Пациенты с печеночной недостаточностью. Фармакокинетика бупропиона и его активных метаболитов статистически существенно не отличалась у пациентов с легким и умеренным циррозом печени по сравнению со здоровыми добровольцами, хотя между отдельными пациентами наблюдалась большая вариабельность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). У пациентов с тяжелым циррозом печени значения Cmax и AUC бупропиона были существенно выше (средняя разница примерно на 70% и 3 раза соответственно) и более вариабельны по сравнению со значениями у здоровых добровольцев; средний T½ также был больше (примерно на 40%). Относительно гидроксибупропиона среднее значение Cmax было ниже (примерно на 70%), AUC — обычно выше (примерно на 30%), медиана Tmax была более поздней (примерно на 20 ч), а средний T½ был длиннее (примерно в 4 раза), чем у здоровых добровольцев. Относительно треогидробупропиона и эритрогидробупропиона среднее значение Cmax было обычно ниже (примерно на 30%), AUC — обычно выше (примерно 50%), медиана Tmax была более поздней (примерно 20 ч), а средний Т½ - длиннее (примерно в 2 раза), чем у здоровых добровольцев (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Высвобождение бупропиона in vitro со спиртом
Исследования in vitro показали, что при высоких концентрациях алкоголя (до 40%) бупропион высвобождается быстрее из состава модифицированного высвобождения (до 20% растворяется через 2 ч) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Показания Бупринол
Бупринол показан для лечения депрессивных эпизодов (большого депрессивного расстройства)
Применение Бупринол
дозировка
Взрослые. Рекомендуемая начальная доза составляет 150 мг 1 раз в сутки. В клинических исследованиях не было установлено оптимальную дозу. Если после 4 недель лечения 150 мг лекарственного средства Бупринол улучшения не наблюдается, дозу можно увеличить до 300 мг, при условии приема 1 раз в сутки. Между последовательными приемами препарата должен быть интервал не менее 24 ч.
Начало действия бупропиона было отмечено через 14 дней после начала терапии. Как и в случае со всеми другими антидепрессантами, полный антидепрессивный эффект лекарственного средства Бупринол проявляется лишь через несколько недель лечения.
Пациенты с депрессией должны получать лечение в течение достаточного периода времени, по крайней мере 6 мес, чтобы убедиться, что симптомы у них уже не проявляются.
Бессонница является частой побочной реакцией, которая носит временный характер. Случаи бессонницы можно уменьшить, избегая приема препарата перед сном (при условии, что между приемами препарата должен быть интервал не менее 24 ч).
Переход пациентов, принимающих таблетки бупропиона с пролонгированным действием для лечения депрессии
При переходе пациентов с приема таблеток бупропиона пролонгированного высвобождения 2 раза в сутки на лекарственное средство Бупринол следует по возможности назначать одну и ту же общую суточную дозу.
Пациенты педиатрической популяции
Лекарственное средство Бупринол не показано для применения у детей или подростков в возрасте до 18 лет (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Бупринол для пациентов в возрасте до 18 лет не установлены.
Пациенты пожилого возраста
Препарат показал неоднозначную эффективность у пациентов пожилого возраста. В клиническом исследовании пациенты пожилого возраста придерживались того же режима дозирования, что и взрослые пациенты). Нельзя исключать возникновение большей чувствительности у некоторых пациентов пожилого возраста.
Пациенты с нарушениями функции печени
Пациентам с нарушениями функции печени следует с осторожностью применять лекарственное средство Бупринол (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В связи с повышенной вариабельностью фармакокинетики у пациентов с легким и средним нарушением функции печени рекомендуемая доза для этих пациентов составляет 150 мг 1 раз в сутки.
Пациенты с нарушениями функции почек
Рекомендуемая доза для пациентов с нарушениями почек составляет 150 мг 1 раз в сутки, поскольку бупропион и его активные метаболиты могут накапливаться у таких пациентов в большей степени, чем обычно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения
Таблетки нужно глотать целиком. Таблетки не следует разрезать, измельчать или жевать, поскольку это может привести к повышенному риску побочных реакций, включая судороги.
Бупринол можно принимать независимо от приема пищи.
Прекращение лечения
Хотя симптомы отмены, которые регистрировались спонтанно, а не систематически, не наблюдались в клинических исследованиях бупропиона, можно рассматривать возможность постепенной отмены. Бупропион избирательно подавляет нейронный обратный захват катехоламинов. Поэтому нельзя исключать симптомы отмены.
Дети. Лекарственное средство Бупринол не показано для применения детям или подросткам в возрасте до 18 лет (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Безопасность и эффективность бупропиона у пациентов в возрасте до 18 лет не установлены.
Противопоказания
– пациентам с гиперчувствительностью к бупропиона или к любому компоненту препарата;
– пациентам, которые получают любое другое лекарственное средство, содержащее бупропион, поскольку частота развития судорог является дозозависимой и во избежание передозировки;
– пациентам с имеющимися судорожными нарушениями или судорогами в анамнезе;
– пациентам с известными опухолями ЦНС;
– пациентам, которые в любой момент лечения внезапно прекратили употребление алкоголя или любого лекарственного средства, которые, как известно, могут ассоциироваться с риском возникновения судорог при их отмене (в частности бензодиазепины и бензодиазепиноподобные препараты);
– пациентам с тяжелым циррозом печени;
– пациентам с существующей в настоящее время или в анамнезе нервной булимией или анорексией;
– одновременно с ингибиторами МАО. Между отменой необратимых ингибиторов МАО и началом лечения препаратом Бупринол должно пройти не менее 14 дней. Для обратных ингибиторов МАО достаточным является период в 24 ч.
Побочные эффекты
ниже приведены побочные реакции, выявленные в рамках клинического опыта, классифицируются в зависимости от частоты проявлений и классов систем органов. Побочные реакции классифицированы по частоте возникновения и по условным классам: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Частота неизвестна
|Анемия, лейкопения и тромбоцитопения
|Нарушения со стороны иммунной системы*
|Часто
|Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительность), такие как крапивница
|Очень редко
|Более тяжелые реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, одышку/бронхоспазм и анафилактический шок.
Сообщалось об артралгии, миалгии и лихорадке вместе с наличием высыпаний и другими симптомами, свидетельствующими о реакции гиперчувствительности замедленного типа. Эти симптомы могут напоминать сывороточную болезнь.
|Нарушение метаболизма и пищеварения
|Часто
|Анорексия
|Нечасто
|Снижение массы тела
|Очень редко
|Нарушение гликемии
|Частота неизвестна
|Гипонатриемия
|Нарушения со стороны психики
|Очень часто
|Бессонница (см. ПРИМЕНЕНИЕ)
|Часто
|Ажитация, чувство страха
|Нечасто
|Депрессия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), спутанность сознания
|Очень редко
|Агрессия, агрессивное поведение, раздражительность, чувство беспокойства, галлюцинации, необычные сновидения, включая ночные ужасы, деперсонализация, бред, параноидальные мысли
|Частота неизвестна
|Суицидальные мысли и суицидальное поведение***, психоз
|Нарушения со стороны нервной системы
|Очень редко
|Головная боль
|Часто
|Тремор, головокружение, нарушение вкуса
|Нечасто
|Нарушение концентрации внимания
|Редко
|Судороги (см. пункт ниже)**
|Очень редко
|Дистония, атаксия, паркинсонизм, нарушение координации, нарушение памяти, парестезия, синкопе
|Частота неизвестна
|Серотониновый синдром****
|Нарушения со стороны органа зрения
|Часто
|Нарушение зрения
|Нарушения со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|Часто
|Шум в ушах
|Нарушения со стороны сердца
|Нечасто
|Тахикардия
|Очень редко
|Ускоренное сердцебиение
|Нарушения со стороны сосудов
|Часто
|Повышение АД (значительное), приливы
|Очень редко
|Вазодилатация, ортостатическая гипотензия
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Очень часто
|Сухость во рту, желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту и рвоту
|Часто
|Боль в животе, запор
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Очень часто
|Повышение уровня печеночных ферментов, желтуха, гепатит
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Сыпь, зуд, повышенное потоотделение
|Очень часто
|Мультиформная эритема, синдром Стивенса Джонсона, обострение псориаза
|Частота неизвестна
|Обострение системной красной волчанки, кожная красная волчанка.
|Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Очень редко
|Мышечные подергивания
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Очень редко
|Изменение частоты мочеиспускания и/или задержка мочи, недержание мочи
|Общие нарушения и реакция в месте применения
|Часто
|Лихорадка, боль в груди, астения
*Гиперчувствительность может проявляться в виде кожных реакций. См. Нарушения со стороны иммунной системы и Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки.
**Частота возникновения судорог составляет примерно 0,1% (1/1000). Самый распространенный тип судорог — генерализованные тонико-клонические судорожные припадки. Этот тип судорог может в некоторых случаях привести к постиктальной спутанности сознания или ухудшению памяти (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
***Сообщалось о случаях суицидальных мыслей и суицидального поведения во время лечения бупропионом или вскоре после окончания лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
****Серотониновый синдром может возникнуть в результате взаимодействия бупропиона и серотонинергических лекарственных средств, таких как СИОЗС) или СИОЗСиН (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Особые указания
судороги
Не следует превышать рекомендуемую дозу бупропиона, поскольку бупропион связан с дозозависимым риском развития судорог. Общая частота судорог при применении бупропиона в клинических исследованиях в дозах до 450 мг/сут составляла примерно 0,1%.
При наличии факторов, снижающих судорожный порог, существует повышенный риск возникновения судорог при применении бупропиона. Поэтому следует с осторожностью применять лекарственное средство Бупринол пациентам с одним или несколькими факторами риска, снижающими судорожный порог.
Перед назначением лекарственного средства Бупринол следует провести оценку имеющихся факторов риза, приводящих к снижению порога возникновения судорог для каждого пациента, которые включают:
– одновременное применение других лекарственных средств, снижающих судорожный порог (например, антипсихотиков, антидепрессантов, антималярийных препаратов, трамадола, теофиллина, системных стероидов, хинолонов и седативных антигистаминных препаратов).
– злоупотребление алкоголем (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
– ЧМТ в анамнезе.
– сахарный диабет, который лечится гипогликемическими лекарственными средствами или инсулином.
– применение стимуляторов или аноректиков.
Применение лекарственного средства Бупринол следует прекратить и не применять пациентам, у которых возникли судороги во время лечения.
Взаимодействия (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)
Вследствие фармакокинетических взаимодействий уровень бупропиона или его метаболитов в плазме крови может изменяться, что может увеличить вероятность возникновения побочных реакций (например, сухость во рту, бессонница, судороги), поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении бупропиона с лекарственными средствами, которые могут индуцировать или ингибировать метаболизм бупропиона.
Бупропион ингибирует метаболизм через изофермент цитохрома Р450 2D6. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении лекарственных средств, метаболизирующихся этим ферментом.
Согласно данным литературы, лекарственные средства, которые ингибируют CYP 2D6, могут приводить к снижению концентрации эндоксифена, который является активным метаболитом тамоксифена. Поэтому во время лечения тамоксифеном следует по возможности избегать применения бупропиона, который является ингибитором CYP 2D6 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нейропсихиатрия
Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение
Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей и поведения и самоубийств (событий, связанных с самоубийством). Этот риск сохраняется до наступления значительной ремиссии. Улучшение может не наступить в течение первых нескольких недель лечения или даже дольше, поэтому следует тщательно наблюдать за пациентами из-за возможности клинического ухудшения состояния и суицидальных тенденций до тех пор, пока не наступит такое улучшение. Общий клинический опыт подтверждает повышенный риск суицидов на ранних стадиях лечения.
Известно, что пациенты, у которых в анамнезе были суицидальные события, или пациенты со значительным уровнем суицидальных представлений до начала лечения имеют повышенный риск суицидальных мыслей или попыток самоубийства, поэтому следует тщательно наблюдать за ними во время лечения. Мета-анализ плацебо-контролируемых клинических исследований с антидепрессантами показал повышенный риск суицидального поведения у взрослых пациентов с психическими заболеваниями, которые принимали антидепрессанты, по сравнению с плацебо, у пациентов в возрасте до 25 лет.
Применение лекарственного средства Бупринол, особенно на ранней стадии лечения и после изменения дозы, должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, особенно из группы высокого риска. Пациенты (и лица, ухаживающие за ними) должны быть предупреждены о необходимости наблюдать за любым ухудшением, суицидальным поведением или суицидальными мыслями и необычными изменениями в поведении. В случае возникновения таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
Появление некоторых нервно-психических симптомов может быть связано как с основным заболеванием, так и с лечением.
У пациентов, у которых развиваются суицидальные мысли/поведение, следует учитывать возможность изменения схемы лечения, в том числе на возможность прекращения лечения, особенно если такие симптомы являются серьезными, возникают внезапно или если они не были частью симптомов, проявляющихся у пациента.
Нейропсихиатрические симптомы, включая манию и биполярное расстройство
Существуют сообщения о возникновении нейропсихиатрических симптомов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Наблюдались преимущественно психотические и маниакальные состояния, особенно у пациентов с психическими заболеваниями в анамнезе. Кроме того, большое депрессивное расстройство может быть начальным проявлением биполярного расстройства. В целом считается (хотя это не доказано контролируемыми клиническими исследованиями), что лечение таких расстройств одним антидепрессантом может само по себе увеличить вероятность возникновения смешанных/маниакальных расстройств у пациентов с риском развития биполярного расстройства. Ограниченные клинические данные по применению бупропиона в комбинации со стабилизаторами настроения у пациентов с биполярным расстройством в анамнезе указывают на низкую вероятность перехода в манию. Перед началом лечения антидепрессантами пациентов следует должным образом обследовать, чтобы определить, есть ли у них риск развития биполярного расстройства. Такое обследование должно включать подробную информацию о психиатрическом анамнезе, включая данные семейного анамнеза, о наличии суицидов, биполярного расстройства и депрессий.
Результаты, полученные на животных, свидетельствуют о возможности развития зависимости от бупропиона. Однако исследования относительно потенциала злоупотребления людьми и большой клинический опыт показывают, что бупропион имеет низкий потенциал злоупотребления.
У пациентов, получающих электросудорожную терапию (ЭСТ), клинический опыт применения бупропиона ограничен. Поэтому следует с осторожностью применять бупропион пациентам, получающим ЭСТ.
Гиперчувствительность
Пациентам, у которых во время применения лекарственного средства Бупринол развиваются реакции гиперчувствительности, следует немедленно прекратить его применение. Врач должен знать, что после прекращения применения лекарственного средства Бупринол симптомы могут ухудшаться или возвращаться, и должен обеспечить симптоматическое лечение в течение необходимого времени (по крайней мере, в течение одной недели). Типичными симптомами являются кожные высыпания, зуд, крапивница или боль в груди, но могут быть также серьезные побочные реакции, в частности ангионевротический отек (отек Квинке), одышка/бронхоспазм, анафилактический шок, мультиформная эритема или синдром Стивенса Джонсона. Кроме того, сообщалось об артралгии, миалгии и лихорадке вместе с высыпаниями и другими симптомами, свидетельствующими о реакции гиперчувствительности замедленного типа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У большинства пациентов после прекращения приема бупропиона и начала лечения антигистаминными препаратами или кортикостероидами симптомы уменьшались и со временем постепенно исчезали.
Кардиоваскулярные нарушения
Доступны лишь ограниченные клинические данные по лечению депрессии бупропионом у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При лечении этой группы пациентов следует соблюдать осторожность. Однако в исследованиях по отказу от курения бупропион обычно хорошо переносился пациентами с ишемической сердечно-сосудистой патологией.
АД
В исследованиях пациентов без депрессии с АГ I-й степени, которые применяли бупропион, не было выявлено значительного повышения АД. Однако в клинической практике у пациентов, получавших бупропион, наблюдалась АГ, которая в некоторых случаях была тяжелой (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) и требовала неотложного лечения. Это наблюдалось как у пациентов с предыдущими признаками АГ, так и у пациентов без предыдущих признаков АГ.
Базовый уровень АД должен быть установлен при начальном обследовании пациентов и должен регулярно контролироваться, особенно у пациентов с АГ. Следует учитывать возможность прекращения приема лекарственного средства Бупринол, если наблюдается клинически значимое повышение АД.
Одновременное применение бупропиона с никотиновыми пластырями может привести к повышению АД.
Синдром Бругада
Бупропион может проявлять синдром Бругада, редкое наследственное заболевание натриевого канала сердца с характерными изменениями ЭКГ (блокада правой ножки пучка Гиса и подъем сегмента ST в правых прекордиальных отведениях), что может привести к остановке сердца или внезапной смерти.
Особые группы пациентов
Пациенты педиатрической популяции
Лечение антидепрессантами детей и подростков с серьезными депрессивными расстройствами и другими психическими расстройствами связано с повышенным риском суицидальных мыслей и поведения.
Пациенты с нарушениями функции печени
Бупропион метаболизируется в печени до активных метаболитов с последующим их метаболизмом. Не наблюдалось статистически значимых различий между фармакокинетикой бупропиона у пациентов с циррозом печени легкой и средней степени тяжести и у здоровых добровольцев. Уровень бупропиона в плазме крови больше отличался у отдельных пациентов, поэтому лекарственное средство Бупринол следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями функции печени легкой или средней степени тяжести (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У всех пациентов с нарушениями функции печени следует регулярно наблюдать за вероятным проявлением побочных реакций (например, бессонница, сухость во рту, судороги), что может указывать на повышенный уровень бупропиона или его метаболитов.
Пациенты с нарушениями функции почек
Бупропион выводится преимущественно с мочой в виде метаболитов. Поэтому бупропион и его активные метаболиты могут накапливаться в большей степени, чем обычно, у пациентов с нарушениями функции почек. У всех пациентов необходимо тщательно контролировать возможные побочные реакции (например, бессонницу, сухость во рту, судороги), что может свидетельствовать о высоком уровне действующего вещества или его метаболитов (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты пожилого возраста
Эффективность бупропиона у пациентов пожилого возраста неоднозначна. В клинических исследованиях пациенты пожилого возраста придерживались той же схемы лечения, что и взрослые пациенты, однако нельзя исключить более высокую чувствительность у некоторых пациентов пожилого возраста.
Влияние на анализ мочи
Поскольку бупропион имеет химическую структуру, подобную структуре амфетамина, он влияет на метод анализа, который используется в некоторых экспресс-тестах мочи. Это может привести к ложноположительным результатам, особенно в отношении амфетаминов. Положительный результат обычно следует подтверждать более точными методами.
Неправильный путь введения
Лекарственное средство Бупринол предназначен только для перорального применения. Зафиксированы случаи вдыхания измельченных таблеток или введения инъекции растворенного бупропиона, что может привести к более быстрому высвобождению, быстрому всасыванию и потенциальной передозировке. Сообщалось об эпилептических припадках и/или летальных случаях при интраназальном или парентеральном введении бупропиона.
Серотониновый синдром
В послерегистрационный период сообщалось о случаях потенциально опасного для жизни серотонинового синдрома при одновременном применении бупропиона и серотонинергических лекарственных средств, таких как СИОЗС или СИОЗСиН (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Если сопутствующее лечение другими серотонинергическими веществами клинически обосновано, рекомендуется тщательно наблюдать за пациентом, особенно в начале лечения и в случае увеличения дозы.
Серотониновый синдром может включать изменения в психическом статусе (например, возбуждение, галлюцинации, кома), вегетативную нестабильность (например, тахикардия, колебания АД, гипертермия), нервно-мышечные нарушения (например, гиперрефлексия, нарушение координации, ригидность) и/или желудочно-кишечные симптомы (например, тошнота, рвота, диарея). При подозрении на серотониновый синдром следует учитывать возможность уменьшения дозы или прекращения лечения в зависимости от тяжести симптомов.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Некоторые эпидемиологические исследования результатов беременности после применения бупропиона беременными женщинами в I триместре беременности показали связь с повышенным риском некоторых врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы, в частности дефектов межжелудочковой перегородки и дефектов выносного тракта левого желудочка сердца. Однако эти результаты не согласуются между собой в различных исследованиях. Исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное влияние относительно репродуктивной токсичности. Бупринол не следует применять во время беременности, если только клиническое состояние женщины не требует лечения бупропионом и нет альтернативных методов лечения.
Период кормления грудью. Бупропион и его метаболиты выводятся в грудное молоко человека. Решение о прекращении грудного кормления или отмене терапии бупропионом следует принимать с учетом пользы грудного кормления для новорожденного/младенца и пользы от терапии бупропионом для матери.
Фертильность. Данные о влиянии бупропиона на фертильность человека отсутствуют. Исследования токсического влияния на репродуктивную функцию, которые были проведены на крысах, не подтвердили негативное влияние на фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Как и другие лекарственные средства, влияющие на ЦНС, бупропион может влиять на способность выполнять задачи, требующие повышенного внимания и координации движений. Поэтому пациентам следует быть осторожными при управлении автотранспортом и другими механизмами, пока они не будут уверены, что лекарственное средство Бупринол не влияет на их внимание и координацию движений.
Взаимодействия
поскольку ингибиторы МАО А и В также активируют катехоламинергические пути, по механизму, отличающемуся от механизма бупропиона, одновременное применение Бупринола и ингибиторов МАО противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), поскольку существует повышенная вероятность возникновения побочных реакций вследствие их одновременного применения. Между отменой необратимых ингибиторов МАО и началом лечения препаратом Бупринол должно пройти не менее 14 дней. Для обратных ингибиторов МАО достаточным является период в 24 ч.
Влияние бупропиона на другие лекарственные средства
Хотя бупропион и его основной метаболит не метаболизируются изоферментом CYP 2D6, гидроксибупропион ингибирует путь CYP 2D6. Одновременное применение бупропиона и дезипрамина здоровым добровольцам, которые, как известно, являются активными метаболизаторами изофермента CYP 2D6, приводило к значительному (от 2 до 5 раз) увеличению Cmax и AUC дезипрамина. Ингибирование CYP 2D6 наблюдалось в течение по крайней мере 7 дней после приема последней дозы бупропиона.
Сопутствующую терапию лекарственными средствами с узкими терапевтическими показателями, которые преимущественно метаболизируются CYP 2D6, следует начинать в нижней части диапазона доз сопутствующего лекарственного средства. Такие лекарственные средства включают: некоторые антидепрессанты (например, дезипрамин, имипрамин), антипсихотики (например, рисперидон, тиоридазин), блокаторы β-адренорецепторов (например, метопролол), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и антиаритмические препараты типа 1С (например, пропафенон, флекаинид). Если Бупринол добавляется к схеме лечения пациента, который уже применяет такое лекарственное средство, следует рассмотреть необходимость снижения дозы этого лекарственного средства. В этих случаях ожидаемая польза от лечения препаратом Бупринол должна быть тщательно сопоставлена с потенциальными рисками.
Существуют данные о потенциально опасном для жизни развитии серотонинового синдрома при одновременном применении лекарственного средства Бупринол с серотонинергическими средствами, такими как СИОЗС или ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства, требующие метаболической активации CYP 2D6 (например, тамоксифен), могут иметь сниженную эффективность при одновременном применении с ингибиторами CYP 2D6, такими как бупропион (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Хотя циталопрам (СИОЗС) преимущественно не метаболизируется CYP 2D6, в одном исследовании бупропион увеличил Cmax и AUC циталопрама на 30% и 40% соответственно.
Одновременное применение дигоксина с бупропионом может привести к снижению уровня дигоксина. Так в одном из клинических исследований AUC0-24 дигоксина был снижен, а почечный клиренс — увеличен у здоровых добровольцев, основываясь на перекрестном сравнении. Врач должен знать, что уровень дигоксина может повышаться при прекращении приема бупропиона, поэтому следует тщательно контролировать состояние пациента относительно признаков возможной токсичности дигоксина.
Влияние других лекарственных средств на бупропион
Бупропион метаболизируется до своего основного активного метаболита гидроксибупропиона главным образом цитохромом Р450 CYP 2B6 (см. Фармакокинетика). Одновременное применение лекарственных средств, которые могут влиять на метаболизм бупропиона через изофермент CYP 2B6 (например, субстраты CYP 2B6: циклофосфамид, ифосфамид и ингибиторы CYP 2B6: орфенадрин, тиклопидин, клопидогрель), могут приводить к повышению уровня бупропиона в плазме крови и снижению уровня активного метаболита гидроксибупропиона. Клинические последствия ингибирования метаболизма бупропиона через фермент CYP 2B6 и, как следствие, изменения соотношения бупропиона-гидроксибупропиона до сих пор неизвестны.
Поскольку бупропион интенсивно метаболизируется, рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении бупропиона с лекарственными средствами, которые, как известно, индуцируют метаболизм (например, карбамазепин, фенитоин, ритонавир, эфавиренз) или ингибируют метаболизм (например, вальпроат), поскольку это может повлиять на его клиническую эффективность и безопасность.
В серии исследований с участием здоровых добровольцев ритонавир (100 мг 2 раза в сутки или 600 мг 2 раза в сутки) или ритонавир 100 мг вместе с лопинавиром 400 мг в условиях приема 2 раза в сутки снижали дозозависимое влияние бупропиона и его основных метаболитов примерно на 20-80% (см. Фармакокинетика). Аналогичным образом, эфавиренз 600 мг в условиях приема 1 раз в сутки в течение 2 недель снижал влияние бупропиона примерно на 55% у здоровых добровольцев. Клинические последствия снижения влияния непонятны, но могут включать снижение эффективности в лечении тяжелой депрессии. Пациенты, которые применяют любой из этих препаратов с бупропионом, могут потребовать увеличения дозы бупропиона, но при этом максимальная рекомендуемая доза бупропиона не должна быть превышена.
Другая информация о взаимодействии
Бупринол следует с осторожностью применять пациентам, которые проходят одновременную терапию леводопой или амантадином. Ограниченные клинические данные свидетельствуют о более высокой частоте побочных реакций (например, тошнота, рвота и нейропсихиатрические нарушения — см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) у пациентов, принимающих бупропион одновременно с леводопой или амантадином.
Хотя клинические данные не идентифицируют фармакокинетического взаимодействия между бупропионом и алкоголем, были редкие сообщения о неблагоприятных нейропсихиатрических событиях или снижении переносимости алкоголя у пациентов, употреблявших алкоголь во время лечения бупропионом. Употребление алкоголя во время лечения бупропионом следует свести к минимуму или избегать.
Фармакокинетических исследований бупропиона и бензодиазепинов, которые применялись одновременно, не было проведено.
Основываясь на метаболических путях in vitro, нет никаких оснований для такого взаимодействия. После одновременного применения бупропиона с диазепамом у здоровых добровольцев седация была меньше, чем при самостоятельном применении диазепама.
Систематической оценки комбинации бупропиона с антидепрессантами (кроме дезипрамина и циталопрама), бензодиазепинами (кроме диазепама) или нейролептиками не проводилось. Клинический опыт применения комбинации со зверобоем также ограничен.
Одновременное применение бупропиона и никотиновой трансдермальной системы (НТС) может привести к повышению АД.
Передозировка
сообщали о приеме повышенных доз, превышающих максимальную терапевтическую дозу в 10 раз. Дополнительно к тем событиям, о которых сообщали как о побочных реакциях, передозировка привела к появлению таких симптомов как сонливость, потеря сознания и/или к таким изменениям в ЭКГ, как нарушение проведения импульсов (включая удлинение интервала QRS), аритмия и тахикардия. Также сообщали об удлинении интервала QT, но обычно оно наблюдалось в сочетании с удлинением интервала QRS и увеличением частоты сердечных сокращений.
Хотя большинство пациентов выздоравливали без осложнений, редко сообщали о летальном исходе, связанном с применением бупропиона, который наблюдался у пациентов, принимавших высокие дозы препарата.
Лечение: в случае передозировки рекомендуется госпитализация. Следует также контролировать ЭКГ и жизненно важные показатели. Необходимо обеспечить достаточную проходимость дыхательных путей, насыщение кислородом и вентиляцию. Рекомендуется применять активированный уголь. Специфический антидот бупропиона неизвестен. Дальнейший уход за пациентом должен осуществляться в соответствии с клиническими показаниями.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °C.