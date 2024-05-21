Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществД3 2000 (D3 2000) Д3 2000 (D3 2000) (560153) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 73,26 грн Без рецепта 30 шт от 73,26 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экосвит Ойл Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ