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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществД3 2000 (D3 2000)

Д3 2000 (D3 2000) (560153) - инструкция по применению Диетические добавки

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Д3 2000 (D3 2000)
Цена в городе Киев
от 73,26 грн
Без рецепта
30 шт от 73,26 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ