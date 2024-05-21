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Депаргин (Depargin) (560125) - инструкция по применению Диетические добавки

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Депаргин (Depargin)
Цена в городе Киев
от 349,00 грн
Без рецепта
10 шт от 349,00 грн
В наличии в 3 аптеках других городов
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Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря