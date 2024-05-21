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Валерианы экстракт (Valeriana extract) (560030) - инструкция по применению Диетические добавки

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Валерианы экстракт (Valeriana extract)
Цена в городе Киев
от 78,70 грн
Без рецепта
30 шт от 78,70 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия