Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияВалерианы экстракт (Valeriana extract) Валерианы экстракт (Valeriana extract) (560030) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 78,70 грн Без рецепта 30 шт от 78,70 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Вертекс Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия