Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовДиетические добавки, содержащие йод и фолиевую кислотуАктив Леди (Active Lady) Актив Леди (Active Lady) (559953) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 325,85 грн Без рецепта 30 шт от 325,85 грн В наличии в 253 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Supravitz Lifesciences Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.3.1 Диетические добавки, содержащие йод и фолиевую кислоту