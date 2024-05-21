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Афлумакс (Aflumax) (559687) - инструкция по применению Диетические добавки

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Афлумакс (Aflumax)
Цена в городе Киев
от 214,40 грн
Без рецепта
1 шт от 214,40 грн
В наличии в 55 аптеках
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Производитель
Объем
20 мл
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы