Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик с альбумином (Albumin bar) Батончик с альбумином (Albumin bar) (559684) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 7,53 грн Без рецепта 1 шт от 7,53 грн 1 шт от 7,53 грн 1 шт от 7,31 грн 1 шт от 7,53 грн 1 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ВЛВ Импорт Вес 40 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия