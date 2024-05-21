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Батончик с альбумином (Albumin bar) (559684) - инструкция по применению Диетические добавки

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Батончик с альбумином (Albumin bar)
Цена в городе Киев
от 7,53 грн
Без рецепта
1 шт от 7,53 грн 1 шт от 7,53 грн 1 шт от 7,31 грн 1 шт от 7,53 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 2 аптеках других городов
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Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия