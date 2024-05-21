Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТГуттанорм (Guttanorm) Гуттанорм (Guttanorm) (559676) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 149,50 грн Без рецепта 1 шт от 149,50 грн В наличии в 14 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Сироп Вес 200 г Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ