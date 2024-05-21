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Гуттанорм (Guttanorm) (559676) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гуттанорм (Guttanorm)
Цена в городе Киев
от 149,50 грн
Без рецепта
1 шт от 149,50 грн
В наличии в 14 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Вес
200 г
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ