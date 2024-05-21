Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТГуттанорм фито (Guttanorm phyto) Гуттанорм фито (Guttanorm phyto) (559675) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 100,10 грн Без рецепта 1 шт от 100,10 грн В наличии в 205 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Объем 15 мл Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ