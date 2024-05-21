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Гуттанорм фито (Guttanorm phyto) (559675) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гуттанорм фито (Guttanorm phyto)
Цена в городе Киев
от 100,10 грн
Без рецепта
1 шт от 100,10 грн
В наличии в 205 аптеках
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Производитель
Объем
15 мл
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ