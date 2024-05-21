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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium) (559671) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Цена в городе Киев
от 147,90 грн
Без рецепта
1 шт от 147,90 грн
В наличии в 233 аптеках
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Производитель
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания