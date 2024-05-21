Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияБронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium) Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium) (559671) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 147,90 грн Без рецепта 1 шт от 147,90 грн В наличии в 233 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Объем 100 мл Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания