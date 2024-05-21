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Бронхоплант плющ (Bronchoplant ivy) (559670) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бронхоплант плющ (Bronchoplant ivy)
Цена в городе Киев
от 156,30 грн
Без рецепта
1 шт от 156,30 грн
В наличии в 233 аптеках
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Производитель
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания