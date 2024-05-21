Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепайс (Hepais) Гепайс (Hepais) (559665) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 198,85 грн Без рецепта 80 шт от 198,85 грн В наличии в 181 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фитопродукт Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 80 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря