Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин E 50 (Vitamin E 50) Витамин E 50 (Vitamin E 50) (559654) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 26,00 грн Без рецепта 1 шт, 5 % от 26,00 грн В наличии в 148 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Беркана + Форма выпуска Раствор масляный оральный Дозировка 5 % Объем 20 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ