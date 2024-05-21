Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин E 100 (Vitamin E 100) Витамин E 100 (Vitamin E 100) (559653) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 36,00 грн Без рецепта 1 шт, 10 % от 36,00 грн 50 шт, 100 мг Нет в наличии В наличии в 144 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Беркана + Форма выпуска Раствор масляный оральный Дозировка 10 % Объем 20 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ