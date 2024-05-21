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Витамин E 100 (Vitamin E 100) (559653) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин E 100 (Vitamin E 100)
Цена в городе Киев
от 36,00 грн
Без рецепта
1 шт, 10 % от 36,00 грн 50 шт, 100 мг Нет в наличии
В наличии в 144 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор масляный оральный
Дозировка
10 %
Объем
20 мл
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ