Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин Е 300 (Vitamin E 300) Витамин Е 300 (Vitamin E 300) (559651) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 47,85 грн Без рецепта 1 шт, 30 % от 47,85 грн В наличии в 142 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Беркана + Форма выпуска Раствор масляный оральный Дозировка 30 % Объем 20 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ