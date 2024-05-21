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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин Е 300 (Vitamin E 300)

Витамин Е 300 (Vitamin E 300) (559651) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин Е 300 (Vitamin E 300)
Цена в городе Киев
от 47,85 грн
Без рецепта
1 шт, 30 % от 47,85 грн
В наличии в 142 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор масляный оральный
Дозировка
30 %
Объем
20 мл
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ