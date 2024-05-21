Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияБронхоплант (Bronhoplant) Бронхоплант (Bronhoplant) (559649) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 182,20 грн Без рецепта 1 шт от 182,20 грн 10 шт от 286,90 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 232 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Сироп Объем 200 мл Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания