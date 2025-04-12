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Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Липа (Linden)
2 препарата
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Prano Фиточай
Фиточай 50 г липа №1
ЗАО "Лектравы"
от
29,70
грн
в 99 аптеках
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Prano Фиточай
Фиточай фильтр-пакет липа №20
ЗАО "Лектравы"
от
75,20
грн
в 34 аптеках
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Упаковка
50 г
фильтр-пакет
Количество штук в упаковке
1
20
Цены в
Киев
от
29,70
грн
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Характеристики
Производитель
ЗАО "Лектравы"
Форма выпуска
Фиточай
Условия продажи
Без рецепта
Вес
50 г
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
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