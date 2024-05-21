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Дентаргил (Dentargil) (559596) - инструкция по применению Косметические средства

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Дентаргил (Dentargil)
Цена в городе Киев
от 115,10 грн
Без рецепта
1 шт от 115,10 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель
Объем
20 мл
Косметические средства
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