Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаДентаргил (Dentargil) Дентаргил (Dentargil) (559596) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 115,10 грн Без рецепта 1 шт от 115,10 грн В наличии в 11 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Форма выпуска Гель Объем 20 мл Косметические средства 4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта